В Санэпидемслужбе призвали минчан закрыть все окна в домах

Опубликовано: 11.09.2024 19:06 , Обновлено: 12.09.2024

Минский городской центр гигиены и эпидемиологии призвал жителей столицы закрыть окна в квартире, чтобы предупредить обострение сердечно-сосудистых, лёгочных и других хронических заболеваний. Причиной столь внезапных рекомендаций стало "рассеивание загрязняющих веществ при неблагоприятных метеусловиях", которые наблюдаются в Минске с 8 сентября.

Речь идёт об облаке смога, который накрыл белорусскую столицу три дня назад. Минчане начали жаловаться на едкий запах гари и дыма, который в некоторых районах чувствуется до сих пор. В связи с этим в Минском городском центре гигиены и эпидемиологии настоятельно рекомендовали соблюсти “меры профилактики”, а именно:

избегать длительного нахождения на воздухе, держать окна закрытыми; не перенапрягаться физически, поскольку любая дополнительная нагрузка заставляет дышать чаще и глубже; использовать в быту и на рабочих местах системы кондиционирования и очистки воздуха; проводить влажную уборку в жилых помещениях и на рабочих местах; максимально ограничить, а лучше исключить курение и употребление алкогольных напитков, так как это провоцирует развитие острых и хронических заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной систем; увеличить потребление жидкости для взрослых; исключить жирную пищу; водителям — отказаться от автомобилей и воспользоваться общественным транспортом; не сжигать листву и мусор на территориях частных домовладений и не проводить работы, которые могут привести к повышенному пылеобразованию; людям, страдающим лёгочными, сердечными, аллергическими заболеваниями, необходимо иметь при себе лекарственные препараты, рекомендованные лечащим врачом; в случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания (появлении признаков одышки, кашля и пр.) — обратиться к врачу.

Откуда в Минске смог?

В Минском отделении МЧС сообщили, что запах и дым могут быть связаны с пожароопасными погодными условиями в лесах и на болотах страны. Пресс-секретарь ведомства Ольга Мельченко пояснила, что, вероятно, дымку по всей столице вызвала “инверсия после потушенных лесных пожаров” — когда тёплые массы воздуха не поднимаются в верхние слои воздуха, а остаются внизу и ветром разносятся по территории.

При этом пресс-секретарь Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси Евгений Барановский добавил, что в данный момент в столице и вблизи Минска ничего не тушат, а вонь и дымка могут идти от горящих или уже потушенных лесов и болот, [link href=“https://smartpress.by/news/74866/” target=“_blank” rel=“noopener”] передало [/link] издание Smartpress.

Где и что горело в Беларуси?

Ранее в Минлесхозе [link href=“https://t.me/minleshoz/15214” target=“_blank” rel=“noopener”] рассказали [/link], что в ночь на 11 сентября сотрудники гослесохраны пытались ликвидировать пожар в Крупском районе Минской области, где огонь охватил болота и лес. А днём ранее, 10 сентября, в ведомстве сообщили о ликвидации нескольких возгораний в других районах страны. В частности, сотрудникам гослесохраны удалось потушить крупный пожар на Ольманских болотах на границе с Украиной и на болоте Ельня в Витебской области.

Как [link href=“https://t.me/minleshoz/15151” target=“_blank” rel=“noopener”] рассказали [/link] в ведомстве, на ликвидацию очага стянули силы пяти лесхозов: Полесского, Столинского, Житковичского, Милошевичского и Мозырского. По данным министерства, пожар тушили десятки работников лесной отрасли, шесть вездеходов, свыше 10 единиц другой техники. Кроме того, привлекли авиацию МЧС.

Ранее Telegraf.news писал, что Белгидромет продлил ещё на два дня красный уровень опасности из-за высокого риска пожаров в трёх областях Беларуси. Виной тому стала жаркая и сухая погода, которая установилась по всей стране с конца августа. Ожидается, что «неблагоприятное гидрометеорологическое явление» сохранится 11-12 сентября на территории Гомельской, Могилёвской и Брестской областей.

Синоптики продлили красный уровень пожароопасности на 2 дня для 3 областей Беларуси