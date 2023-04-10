Второй ребенок в Беларуси получил самый дорогой в мире укол. Кто заплатил 2,1 млн долларов?

Опубликовано: 10.04.2023 14:31 , Обновлено: 10.04.2023

В Минске провели генную терапию самым дорогим в мире лекарством, препаратом «Золгенсма», ещё одному ребёнку со спинальной мышечной атрофией (СМА). Это второй случай в Беларуси, когда ребёнок со СМА получает лечение благодаря спонсорам из числа белорусских предприятий.

[info_b]Спинальная мышечная атрофия (СМА) - генетическое заболевание, вызванное мутации гена SMN1 характеризующееся прогрессирующей мышечной слабостью, которое постепенно приводит к полному угасанию двигательных и дыхательных функций. У детей данное заболевание встречается примерно один раз на 7000 новорожденных. На данный момент СМА является самой частой причиной генетически обусловленной детской смертности.[/info_b]

Как сообщили в пресс-службе Минздрава, основную часть средств, потраченных на приобретение препарата “Золгенсма”, внесли спонсоры, в частности, предприятие “Санта Бремор”. Точную сумму в ведомстве не назвали, однако известно, что цена за один укол этого препарата составляет не менее 2,1 миллиона долларов.

[info_b]«Золгенсма» — самый дорогой препарат, применяемый для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) у детей в возрасте до двух лет. Он внесен в Книгу рекордов Гиннеса как самое дорогое лекарство в мире. При этом это первый генный препарат, который нужно вводить ребенку однократно. Разработан компанией AveXis, впоследствии приобретенной компанией Novartis.[/info_b]

Терапию провели в Республиканском научно-практическом центре (РНПЦ) «Мать и дитя», а подготовку на всех этапах контролировал Минздрав. Как сообщили в ведомстве, лечение проводила “подготовленная команда специалистов, которая ежегодно проходит обучение”.

Как отметила замдиректора РНПЦ, профессор Елена Улезко, провести лечение препаратом “Золгенсма” удалось “благодаря работе большого количества врачей, специалистов Минздрава, Таможенного комитета, Департамента по гуманитарной деятельности и спонсоров”.