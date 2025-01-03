В России предупредили о возвращении «свиного гриппа», вызывающего пневмонию за сутки. Как приготовиться белорусам?

Опубликовано: 03.01.2025 10:28 , Обновлено: 03.01.2025

Роспотребнадзор сообщил о росте активности острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) в России, что характерно для этого времени года. Среди возбудителей ОРВИ, по данным ведомства, увеличилась доля вирусов гриппа. Доминирует при этом вирус А(H1N1)2009, так называемый «свиной грипп».

Там [link href=“https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=29098” target=“_blank” rel=“noopener”] отметили [/link], что именно этот вирус чаще других вызывает тяжёлое течение заболевания с осложнениями, в том числе пневмонию, которая может развиться в течение суток.

В связи с этим, Роспотребнадзор напомнил о мерах профилактики, актуальных и для белорусов:

Избегайте контактов с людьми, имеющими симптомы ОРВИ.

Мойте руки с мылом или пользуйтесь антисептиком, особенно после посещения общественных мест и поездок в транспорте.

Используйте маски или респираторы в местах скопления людей.

Прикрывайте рот и нос одноразовыми салфетками при чихании и кашле.

Регулярно проветривайте помещения и поддерживайте чистоту в доме.

По возможности, избегайте массовых мероприятий в закрытых помещениях.

Соблюдайте режим дня, высыпайтесь, больше бывайте на свежем воздухе и одевайтесь по погоде.

В Роспотребнадзоре также порекомендовали включить в рацион продукты, богатые белками, витаминами и минералами: цитрусовые, киви, сладкий перец, молочные и кисломолочные продукты, твёрдые сыры, отварную рыбу, говядину, морковь со сметаной, изюмом или курагой.

В ведомстве подчеркнули, что самым эффективным способом профилактики гриппа является вакцинация. Прививка помогает снизить тяжесть заболевания, предотвратить осложнения и неблагоприятные исходы.

Кроме того, в Роспотребнадзоре напомнили, что не стоит переносить грипп «на ногах». При появлении любых симптомов ОРВИ необходимо сразу обратиться к врачу.

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Что такое «свиной грипп»?

«Свиной грипп» — это острое респираторное заболевание, вызываемое вирусом гриппа А(H1N1)2009. Этот штамм получил своё название, поскольку первоначально был обнаружен у свиней, но со временем адаптировался и начал передаваться от человека к человеку. Вирус распространяется воздушно-капельным путём, то есть при кашле, чихании или разговоре с инфицированным.

11 июня 2009 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально сообщила о начавшейся пандемии гриппа A(H1N1/09).

Однако самая страшная пандемия, вызванная свиным гриппом, была зафиксирована в 1918 году. Испанский грипп, или «испанка» — общепринятое название свиного гриппа во время масштабной пандемии, продолжавшейся с 1918 по 1920 год. Заболевание было вызвано вирусом H1N1 и поразило не менее 550 миллионов человек (около 30% населения Земли). Число умерших от «испанки» достоверно неизвестно, различные оценки составляют от 17,4 млн до 100 млн человек (0,9—5,3 % населения Земли).

Симптомы «свиного гриппа» схожи с симптомами сезонного гриппа: высокая температура, кашель, боль в горле, насморк, ломота в теле, головная боль, озноб и слабость. В группе риска находятся дети, пожилые люди, беременные женщины и лица с хроническими заболеваниями.

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