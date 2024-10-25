В РНПЦ "Кардиология" пообещали начать массово ставить белорусские биопротезы "в два раза дешевле западных". Когда?

Опубликовано: 25.10.2024 14:26 , Обновлено: 25.10.2024

Заместитель директора по инновационному развитию и высоким технологиям РНПЦ "Кардиология" Юрий Островский сообщил, что уже в 2025 году в Беларуси планируют начать массово ставить биопротезы для лечения пороков сердца белорусского производства. Клинические испытания этих биопротезов завершили в этом году. Узнали, что

Во время второго конгресса “Инновационная кардиология”, который проходит в эти дни Минске, Островский рассказал, что до сих пор в Беларуси производили лишь механические протезы. В этом же году завершились испытания двух вариантов: бескаркасный биопротез из запатентованного белорусского материала собственной разработки, который отличается от западных по методу обработки, зарекомендовал себя хорошо, а вот второй потребовал “некоторого изменения дизайна”, сообщило госагентство БЕЛТА.

Кроме того, к концу года, по словам замдиректора профильного РНПЦ, планируется начать клинические испытания каркасных биопротезов собственной разработки белорусских инженеров под любую позицию - нейтральную, аортальную.

“Я думаю, что со следующего года Беларусь будет обеспечена собственными биопротезами”, - заявил Островский, заверив, что компания, которая планирует заниматься этим производством, “способна полностью закрыть потребность белорусского рынка биопротезов”.

Что касается цены на белорусские биопротезы, то она, по словам Островского, ожидается “минимум в два раза ниже западных аналогов”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в прошло году Министерство здравоохранения Беларуси скорректировало порядок организации оказания медицинской помощи белорусам, которые нуждаются в эндопротезировании крупных суставов. В обновленной профильной инструкции ведомство прописало случаи, когда врачи могут снять пациента с очереди на протез.

Минздрав решил снимать некоторых белорусов с очереди на протезы. В каких случаях?