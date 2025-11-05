В НАН предложили кормить белорусских школьников мясо-растительной «рыбой». Это что?

Опубликовано: 05.11.2025 14:43 , Обновлено: 05.11.2025

В Национальной академии наук Беларуси (НАН) разрабатывают особый мясо-растительный продукт, который, по задумке учёных, сможет заменить рыбу в рационе школьников. В чём особенность "нутриентного аналога" рыбной продукции, 5 ноября рассказала представитель НАН Наталья Комарова.

По словам Комаровой, заместителя генерального директора по научной работе и стандартизации Республиканского унитарного предприятия “Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по продовольствию”, “фундаментальная разработка” особого аналога рыбной продукции белорусские учёные планируют завершить уже в этом году.

“Это мясо-растительный комбинированный продукт, который по своим нутриентным свойствам (аминокислотному, жирнокислотному, минеральному составу и витаминам) полностью соответствует рыбе”, - пояснила специалист на пресс-конференции в Минске.

По словам Комаровой, разработать такой “заменитель рыбы” белорусским учёным поручили из-за того, что в школах дети отказываются есть рыбные блюда.

“Поступали жалобы от того, что дети, например, в школьных столовых отказываются употреблять рыбу из-за её специфического вкуса и аромата. Поэтому нами была поставлена задача разработать продукт, который будет полностью по своим питательным свойствам соответствовать рыбе, но при этом без специфического вкуса, аромата”, - рассказала специалист.

Представитель НАН заявила, что на сегодняшний день разработка нового мясо-растительного комбинированного продукта находится на завершающей стадии. Довести его планируют к концу года. В частности, разработчикам предстоит определиться, в каком виде новый продукт может появиться на столах в белорусских школах В качестве возможных вариантов пока рассматривают тефтели, котлеты или колбаски.

Ранее Telegraf.news рассказал, что на днях министр образования Беларуси Андрей Иванец анонсировал новое двухнедельное меню для школьников. Оно появится в некоторых школах уже после осенних каникул. По словам министра, сначала его апробируют в Минске, а затем, по устоявшейся практике, самые востребованные у детей блюда начнут готовить и в школах других регионов.

Иванец пообещал школьникам новое двухнедельное меню – «Должно подходить к домашнему»