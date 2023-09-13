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Минздрав изменил порядок диспансеризации. Кому из белорусов дадут на это два выходных в год, а кому – один в три года?

Минздрав изменил порядок диспансеризации. Кому из белорусов дадут на это два выходных в год, а кому – один в три года?
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💼 Официально

С 1 января 2024 года в Беларуси изменится порядок проведения диспансеризации. Нововведения коснутся как детей, так и взрослых, а работающим белорусам для прохождения диспансеризации выделят официальный выходной с сохранением среднего заработка. В Министерстве труда и соцзащиты объяснили, кому будет положен один выходной в раз в три года, а кто может рассчитывать на два дополнительных выходных каждый год.

Новая инструкция о диспансеризации закреплена в постановлении Министерства здравоохранения и 12 сентября была официально опубликована на Национальном интернет-портале. В ней всё население Беларуси подразделено на четыре группы диспансерного наблюдения:

  • детское население до 1 года;
  • детское население от 1 года до 17 лет;
  • взрослое население от 18 лет до 39 лет;
  • взрослое население от 40 лет и старше.

Как пояснили в Министерстве труда и соцзащиты, для работающих белорусов, в соответствии с положениями Трудового кодекса, при необходимости будет предоставляться освобождение от работы для прохождения диспансеризации с сохранением среднего заработка. Периодичность плановой диспансеризации и количество дней, отведенных для прохождения всех врачей и сдачи анализов, будет отличаться в зависимости от возраста работника:

  •  работникам в возрасте до 40 лет один дополнительный оплачиваемый выходной положен раз в три года ;
  • работникам старше 40 лет, не достигшим пенсионного возраста, один дополнительный оплачиваемый выходной положен ежегодно ;
  • работникам-пенсионерам, а также тем, кому до пенсии остается менее пяти лет, ежегодно положено два дополнительных оплачиваемых выходных дня.

В постановлении Минздрава прописано, что диспансеризацию взрослого населения медработники могут проводить:

  • в амбулаторно-поликлинических организациях здравоохранения по месту жительства  или месту пребывания;
  • по месту работы, учебы или службы (в том числе, с привлечением передвижных фельдшерско-акушерских пунктов);
  • в других организациях, которые наряду с основной деятельностью также оказывают медуслуги  в установленном законодательством порядке.

В инструкции также прописано, что именно должны выполнить медработники в рамках диспансеризации:

  • проанализировать медицинские документы пациента;
  • провести анкетирование, в том числе, для выявления факторов риска развития неинфекционных заболеваний;
  • провести оценку факторов риска развития неинфекционных заболеваний;
  • провести медосмотр пациента и при необходимости - направить пациента на дополнительную диагностику;
  • оформить карту учета проведения диспансеризации;
  • проконсультировать пациента по вопросам медпрофилактики, пропаганды здорового образа жизни и воспитания ответственности за свое здоровье.

Напомним, Министерство здравоохранения обязало всех белорусов без исключения проходить регулярное медицинское обследование с 3 января 2023 года.

Минздрав обязал всех белорусов проходить медобследование

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