В Минздраве назвали самые «популярные» среди белорусов вирусы. И это не грипп

Опубликовано: 24.11.2025 18:18 , Обновлено: 24.11.2025

Министерство здравоохранения Беларуси сообщило, что в стране начался сезонный подъем заболеваемости вирусными инфекциями. Причём на первых местах в рейтинге — совсем не грипп. Это не помешало ведомству рекомендовать сделать прививку именно от него.

В Минздраве утверждают, что уровень заболеваемости находится в пределах средних многолетних показателей. А основную массу случаев составляют негриппозные респираторные вирусы:

аденовирусы,

риновирусы,

РС-вирусы,

вирусы парагриппа.

Также лаборатории обнаружили единичные случаи гриппа А (в том числе A(H1N1) и A(H3N2)). На основании этого в Минздраве сделали вывод, что началась и циркуляция вирусов гриппа.

В Минздраве сообщили, что от гриппа в Беларуси привились «более 1 млн человек».

Ранее Telegraf.news писал, что редакция издания проанализировала предложения медицинских центров и поликлиник Минска, разобралась в отличиях основных вакцин и проверила, насколько они безопасны.

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