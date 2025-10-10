Сколько стоит привиться от гриппа белорусам? Посмотрели цены, вакцины и чего опасаться

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 10.10.2025 11:36 , Обновлено: 10.10.2025

По данным Минздрава Беларуси, в стране начался сезонный рост заболеваемости респираторными инфекциями. Не за горами и пик гриппа, лучшей защитой от которого по-прежнему остается вакцинация, убеждают медики и учёные. Чтобы помочь сориентироваться в выборе, редакция Telegraf.news проанализировала предложения медицинских центров и поликлиник Минска, разобралась в отличиях основных вакцин и проверила, насколько они безопасны.

«Заболеваемость респираторными инфекциями начинает увеличиваться, поэтому октябрь – ноябрь считается самым подходящим временем для прививок. На прошлой неделе уже начали прививать работников на предприятиях, а с сегодняшнего дня стартовала массовая вакцинация населения – первыми, по традиции, прививки сделали представители Министерства здравоохранения», — рассказала на днях главный государственный санитарный врач Беларуси Светлана Нечай.

Сколько стоит защита от гриппа?

Цены на платную вакцинацию в Минске сильно разнятся. Самый бюджетный вариант предлагает государственный Республиканский клинический медицинский центр (РКМЦ) в Ждановичах — всего 2,97 рубля . На другом конце спектра — частная сеть «ЛОДЭ», где прививка четырехвалентным «Инфлювак Тетра» обойдется в 46,79 рубля .

Мы подобрали топ-5 вариантов вакцинации по цене (от низкой к высокой):

РКМЦ (гос.) — 2,97 руб. (российская вакцина, название неизвестно) Поликлиника ДФиТ МВД — 13,84 руб. («Гриппол Плюс», Россия) Поликлиника ДФиТ МВД — 24,78 руб. («Ваксигрип Тетра», Франция) Центр медицинской реабилитации (гос.) — 38,90 руб. («Ваксигрип Тетра», Франция) «ЛОДЭ» (част.) — 45,69 руб. («Ваксигрип Тетра», Франция)

В общем, сами видите, что в государственных учреждениях, как правило, дешевле. Услуги частных центров дороже, но там предлагают более широкий выбор импортных вакцин.

Какую вакцину всё-таки выбрать?

Все современные вакцины не содержат живого вируса, и заболеть гриппом от прививки невозможно. Так что не стоит верить слухам и самопровозглашенным «экспертам» в соцсетях.

«Ваксигрип Тетра» (Франция) / «Инфлювак Тетра» (Нидерланды): Это четырехвалентные вакцины последнего поколения. Они защищают от двух штаммов вируса А и двух вирусов В.

Это четырехвалентные вакцины последнего поколения. Они защищают от двух штаммов вируса А и двух вирусов В. «Инфлювак» (Нидерланды): Проверенная временем трехвалентная вакцина (два штамма А + один В).

Проверенная временем трехвалентная вакцина (два штамма А + один В). «Гриппол Плюс» (Россия): Также трехвалентная вакцина. Часто используется в государственных программах.

[inf]Если бюджет позволяет, выбирайте четырехвалентную вакцину («Тетра») — она обеспечивает более полную защиту.[/inf]

А стоит ли вообще вакцинироваться?

Многие белорусы до сих пор сомневаются в необходимости и безопасности прививки от гриппа. Давайте разберемся, что по этому поводу говорит наука.

Опасение 1: «Я прививался и все равно болел. Значит, вакцина не работает»

Это самое распространенное заблуждение. Во-первых, вакцина от гриппа не защищает от других ОРВИ (риновирусов, аденовирусов), которых существуют сотни. Ее задача — предотвратить именно грипп, который протекает тяжелее и чреват серьезными осложнениями (пневмония, миокардит).

По данным ВОЗ, от гриппа на планете ежегодно умирают до 650 000 человек.

Во-вторых, эффективность зависит от совпадения штаммов в вакцине с циркулирующими, но даже при неполном совпадении прививка смягчает течение болезни. Главная цель вакцинации — не дать развиться тяжелым последствиям, которые в редких случаях могут привести к летальному исходу.

Опасение 2: «Вакцина может ослабить иммунитет или вызвать болезнь»

Все упомянутые выше вакцины, доступные в Беларуси (инактивированные или субъединичные), не содержат живого вируса. В них присутствуют лишь отдельные частички вируса (антигены), достаточные для выработки иммунного ответа, но не способные вызвать заболевание. Временное недомогание в первый день — это нормальная реакция иммунной системы, которая учится бороться с угрозой.

Что говорят исследования?

Безопасность и эффективность противогриппозных вакцин — один из самых изученных вопросов в современной медицине. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодная вакцинация — это наиболее эффективный способ предотвратить тяжелое течение гриппа.

Масштабные когортные исследования, охватывающие миллионы пациентов, регулярно подтверждают, что вакцинация значительно снижает риск госпитализации и смерти от гриппа, особенно в группах риска (пожилые люди, дети, люди с хроническими заболеваниями).

Исследование, опубликованное в авторитетном журнале «The New England Journal of Medicine», показало, что вакцинация детей снижает риск тяжелого течения гриппа на 75%.

Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний в США и его европейские аналоги ежегодно проводят мониторинг эффективности вакцин, подтверждая их положительный баланс пользы и рисков.

Помните, что прививка от гриппа — это не столько про то, чтобы не заболеть вообще, сколько про то, чтобы перенести болезнь в легкой форме и избежать опасных для жизни осложнений.