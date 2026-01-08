В Минздраве дали список партий детского питания NAN, отозванных в Беларуси из-за токсина. Как вернуть?

Опубликовано: 08.01.2026 22:34 , Обновлено: 08.01.2026

В Министерстве здравоохранения Беларуси опубликовали список точных партий детских смесей бренда NAN и NESTOGEN, отозванных компанией Nestlé из-за потенциально опасного токсина, который мог попасть в продукцию. В ведомстве объяснили родителям, куда обращаться за возвратом отозванных смесей.

В Государственной санитарно-эпидемиологической службе Беларуси пояснили, что об отзыве продукции и в нашей стране ведомство уведомил официальный поставщик продукции компаний группы «Нестле» в Республике - ИООО «АЛИДИ-Вест».

По словам главного санитарного врача Беларуси Светланы Нечай, специалисты ведомства уже изымают из оборота отдельные партии потенциально опасной продукции. Для того, чтобы убедиться в безопасности уже купленных смесей, родителям следует свериться с перечнем, переданным производителем по итогам анализа. Проблемы, как сообщалось ранее, могут возникнуть с партиями, произведёнными в период с 15 апреля по 27 ноября 2025 года.

[infg]Вот список партий и названий марок смесей, которые могли оказаться на полках белорусских магазинов и теперь подлежат отзыву:

NAN® 1 OPTIPRO® 400 г — партия 51510346AB;

NAN® 1 OPTIPRO® 800 г — партии 51490346AA, 51750346AB, 51760346AC, 51800346AB, 51810346AA, 51910346AA, 52180346AC;

NAN® 1 OPTIPRO® 1050 г — партии 51740346BA, 51750346BB, 51910346BB, 51920346BA, 52190346BA, 52200346BA;

NESTOGEN® КОМФОРТ PLUS 600 г — партии 5124080611, 5125080611, 5185080611, 5228080611, 5331080611;

NAN® SUPREME® 400 г — партия 52790742C1;

NAN® SUPREME® 800 г — партия 52750742F1;

NAN® 2 OPTIPRO® 400 г — партии 51550017A1, 52920017A1, 53130017A1;

NAN® 2 OPTIPRO® 800 г — партии 51240017C1, 51240017C2, 51420017C6, 51430017C2, 51570017C1, 51660017C5, 51670017C1, 52800017C2, 52940017C3, 52950017C1, 53130017C1, 53140017C1;

NAN® 2 OPTIPRO® 1050 г — партии 5200167811, 5200167821, 5201167811, 5201167821, 5218167821, 5219167811, 5219167821, 5220167821, 5240167821, 5241167821, 5256167811;

NAN® КИСЛОМОЛОЧНЫЙ 400 г — партии 51220017A2, 51230017A1;

PRENAN® 400 г — партия 52560346AA;

ALFARÉ® AMINO 400 г — партии 51050017Y2, 51470017Y1, 51480017Y1, 52730017Y1, 52870017Y3;

NAN® БЕЗЛАКТОЗНЫЙ 400 г — партии 51400346AA, 51410346AA.[/infg]

В Минздраве призвали родителей обращать внимание на дату производства и сверяться с этим списком при покупке детских смесей в ближайшем будущем, в том числе, при покупке через маркетплейсы. Как правило, номер партии указан на дне жестяной банки или коробки со смесью.

[inf]В случае, если вы всё же купили товар, попавший под отзывную кампанию, в ведомстве сказали обращаться по поводу её возврата непосредственно к поставщику продукции в Беларуси. Телефон для связи: +375 17 388 00 84. [/inf]

При этом проблем с продукцией данного производителя, не попавшей в список, возникнуть не должно. В белорусском Минздраве подчеркнули, что отзыв является добровольным, то есть компания пошла на этот шаг скорее из мер предосторожности, поэтому отзыв затрагивает лишь ограниченное количество партий продукта.

Напомним, причиной отзыва стал токсин цереулид. Как утверждают в компании Nestlé , его в минимальном количестве обнаружили не в самой детской смеси, а в одном из её ингредиентов (арахидоновой кислоте), пришедших от стороннего производителя. Сама компания Nestle решила перестраховаться и добровольно отозвать те партии продукции, в которые могло попасть сырьё от оказавшегося ненадёжным поставщика.

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По информации Министерства здравоохранения Австрии, нынешний отзыв продукции затронул более 800 наименований товаров, которые поставляли с более чем 10 заводов Nestle, что стало крупнейшим отзывом в истории компании. Затронуты в общей сложности 25 стран, главным образом европейских.

Симптомами после употребления продукта с высоким содержанием токсина цереулида, могут быть рвота или диарея, проявляющиеся в течение до 6 часов после употребления продукта. Такие симптомы схожи с симптомами пищевого отравления, а также аллергии к белкам коровьего молока.