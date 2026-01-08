Опасный токсин обнаружили в сырье для детской смеси Nestle. Как белорусам проверить безопасность уже купленной?

Опубликовано: 08.01.2026 08:06 , Обновлено: 08.01.2026

Компания Nestlé, которая является производителем детских смесей брендов NAN и NESTOGEN, продающихся в том числе и в Беларуси, начала отзывать свою продукцию по всей Европе. Причиной стал обнаруженный в сырье для детских смесей потенциально опасный токсин. Как обезопасить себя, если вы кормите своего ребёнка смесью именно этого производителя?

Подобрать подходящую смесь для грудничка бывает непростой задачей и резкий перевод малыша на другую смесь может оказаться стрессом и для него, и для самих родителей. Особенно, если у малыша есть определённые проблемы со здоровьем, например, пищевая аллергия, и ему нужна специфическая смесь. К счастью, нынешняя отзывная кампания Nestle, которая стала для производителя самой масштабной - превентивная. О полной остановке поставок и запрете на продажу продукции этого производителя речь не идёт.

В самой компании пояснили, что отзыв продукции связан с “потенциальным риском наличия токсина” в сырье от внешнего поставщика. То есть потенциально опасное вещество - цереулид - обнаружили (как утверждается - в минимальном количестве) не в самой детской смеси, а в одном из её ингредиентов (арахидоновой кислоте), пришедших от стороннего производителя. Сама компания Nestle решила перестраховаться и добровольно отозвать те партии продукции, в которые могло попасть сырьё от оказавшегося ненадёжным поставщика.

[inf] Цереулид — это токсин, вырабатываемый некоторыми штаммами бактерий Bacillus cereus. Попадая в организм человека, токсин может вызывать симптомы, схожие с пищевым отравлением - тошноту, рвоту, спазмы в желудке. При этом термическая обработка при приготовлении смеси этот токсин не разрушает, так что риск поражения, действительно, может быть велик.[/inf]

Впрочем, в самой компания заявили, что на сегодняшний день подтвержденных фактов отравления токсином цереулидом, связанных с их продукцией, не поступало, а отзыв аргументировали предосторожностью и заботой о маленьких потребителях.

Как перестраховаться?

По информации Министерства здравоохранения Австрии, нынешний отзыв продукции затронул более 800 наименований товаров, которые поставляли с более чем 10 заводов Nestle, что стало крупнейшим отзывом в истории компании. Затронуты в общей сложности 25 стран, главным образом европейских.

Впрочем, сами родители могут перестраховаться, ведь убрать потенциально опасную продукцию с полок всех магазинов единовременно вряд ли удастся. Убедиться в безопасности смеси можно, в частности, проверив дату её производства. По данным Роспотребнадзора, под отзыв попали партии с датами производства с 15.04.2025 по 27.11.2025 года.

Назвали в российском ведомстве и конкретные марки отозванных смесей. Это отдельные партии сухих быстрорастворимых молочных, кисломолочных и безлактозных смесей и сухой смеси на основе аминокислот лечебного диетического питания под брендами NAN 1 OPTIPRO, NAN 2 OPTIPRO, NAN Supreme, NAN EXPERPRO, NAN безлактозный, PreNAN, NestogenКомфорт, Алфаре Амино.

Кроме того, можно проверить номер конкретной партии, чтобы убедиться, что она не попала под отзыв. Её производитель указывает, как правило, на дне жестяной банки или коробки со смесью. Как правило, код дублируется на дне внешней коробки и на боковой или верхней части контейнера для готовых к употреблению смесей.

Номера партий, попавших под отзыв в разных странах, можно уточнить по ссылкам: