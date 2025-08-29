В Минздраве Беларуси заявили об участившихся случаях работы медиков без лицензии – «Подвергают риску жизнь клиентов»

Опубликовано: 29.08.2025 07:56 , Обновлено: 29.08.2025

В Министерстве здравоохранения 28 августа заявили об участившихся фактах безлицензионной медицинской деятельности. По словам начальника управления контроля медицинской деятельности Минздрава Ирины Киреевой, чаще всего такие случаи выявляют в сфере косметологии и физиотерапии. В ведомстве рассказали, как белорусам обезопасить себя от врачей, работающих без лицензии.

По словам представительницы Минздрава, чаще всего медики, работающие без лицензии, оказывают свои услуги в “неприспособленных помещениях”, зачастую - просто на дому, используют не зарегистрированные в Беларуси лекарственные препараты, а также медицинскую технику и изделия медицинского назначения, не одобренные к применению в Республике.

“Осуществляя свою деятельность без лицензии, вы подвергаете риску жизнь и здоровье наших граждан”, - обратилась к медикам, работающим без лицензии, Киреева.

Более того, в некоторых случаях медицинские услуги оказывают люди без медицинского образования, должной квалификации и какого-либо опыта.

“Оказывая подобного рода услуги, эти “предприниматели” подвергают риску свой правовой статус”, - напомнили в Минздраве, подчеркнув, что за подобную предпринимательскую деятельность, осуществляемую без медицинской лицензии, в Беларуси предусмотрена и административная, и уголовная ответственность.

Кроме того, в ведомстве отметили, что медицинская деятельность без лицензии “создает предпосылки для коррупционных рисков”. В качестве примера в Минздраве рассказали о случае, когда в одном из учреждений здравоохранения один из медработников в течение двух лет регулярно проводил инъекционную пластику и коррекцию без каких-либо документов на используемые лекарственные средства, а выручку от проведённых процедур клал себе в карман. Правоохранительные органы оценили нелегальный доход от такой предпринимательской деятельности без госрегистрации и лицензии более чем в 40 тыс. рублей.

Чтобы обезопасить себя от таких случаев, в Минздраве посоветовали белорусам сверять всю информацию о лицензиях врачей, к которым они обращаются за оказанием косметологических, физиотерапевтических и других медицинских услуг в Едином реестре лицензий по ссылкам - license.gov.by и лицензия.бел.

В ведомстве пояснили, что если в Едином реестре лицензий нет информации о наличии у индивидуального предпринимателя или юридического лица лицензии на осуществление конкретного вида услуг, значит, лицензия ему не выдавалась а следовательно и оказывать такие услуги он не имеет право по закону.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в начале этого месяца в Министерстве экономики анонсировали очередной этап оптимизации административных процедур. Как ожидается, в ближайшее время в Беларуси упростят некоторые обязательные процедуры в сфере лицензирования и ещё в трёх областях.

В Минэкономики пообещали упростить лицензирование и не только