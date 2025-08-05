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В Минэкономики пообещали упростить лицензирование и не только

В Минэкономики пообещали упростить лицензирование и не только
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В Министерстве экономики анонсировали очередной этап оптимизации административных процедур. Как ожидается, в ближайшее время в Беларуси упростят некоторые обязательные процедуры в сфере лицензирования и ещё в трёх областях.

Вопрос оптимизации пакета административных процедур для граждан и юридических лиц обсуждался на днях на заседании ведомственной рабочей группы под руководством заместителя министра экономики Кирилла Машарского, рассказали в пресс-службе министерства. В заседании приняли участие белорусские депутаты, представители Управления делами Президента, Оперативно-аналитического центра при Президенте, Госкомитета судебных экспертиз, МАРТ, МВД, Минздрава, Мининформа, Минобразования, МЧС, Минприроды, Минпрома, Минсвязи, Минсельхозпрода, Минфина, Минэкономики, Минюста, Госстандарта, концерна “Белнефтехим”, Агентства сервисизации и реинжиниринга.

По итогу оптимизацию административных процедур пообещали в следующих сферах экономики:

  • лицензирование,
  • государственной регистрации рекламной игры и получения свидетельства о госрегистрации рекламной игры,
  • регистрации маломерных судов,
  • выдачи удостоверений на право управления моторным маломерным судном.

Как пояснили в Минэкономики, эти административные процедуры упростят следующим образом:

  • исключат отдельные административные действия и информационные обязательства,
  • сократят количество обязательных для подачи документов,
  • сократят сроки осуществления самой процедуры,
  • внедрят цифровые решения для ускорения процедуры.
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