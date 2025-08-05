В Минэкономики пообещали упростить лицензирование и не только

Опубликовано: 05.08.2025 07:55 , Обновлено: 05.08.2025

В Министерстве экономики анонсировали очередной этап оптимизации административных процедур. Как ожидается, в ближайшее время в Беларуси упростят некоторые обязательные процедуры в сфере лицензирования и ещё в трёх областях.

Вопрос оптимизации пакета административных процедур для граждан и юридических лиц обсуждался на днях на заседании ведомственной рабочей группы под руководством заместителя министра экономики Кирилла Машарского, рассказали в пресс-службе министерства. В заседании приняли участие белорусские депутаты, представители Управления делами Президента, Оперативно-аналитического центра при Президенте, Госкомитета судебных экспертиз, МАРТ, МВД, Минздрава, Мининформа, Минобразования, МЧС, Минприроды, Минпрома, Минсвязи, Минсельхозпрода, Минфина, Минэкономики, Минюста, Госстандарта, концерна “Белнефтехим”, Агентства сервисизации и реинжиниринга.

По итогу оптимизацию административных процедур пообещали в следующих сферах экономики:

лицензирование,

государственной регистрации рекламной игры и получения свидетельства о госрегистрации рекламной игры,

регистрации маломерных судов,

выдачи удостоверений на право управления моторным маломерным судном.

Как пояснили в Минэкономики, эти административные процедуры упростят следующим образом: