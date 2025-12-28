В Минске у медицинского центра приостановили лицензию

Опубликовано: 28.12.2025 14:19 , Обновлено: 28.12.2025

В Минске медцентр "Альфамед" временно прекратил работу, так как лишился лицензии. В Минздраве отзыв лицензии не прокомментировали, что необычно. Так как ранее именно ведомство первым сообщало о таких решениях и их причинах.

“Уважаемые пациенты. Информируем вас о временном приостановлении лицензии на медицинские услуги. Информация о возобновлении деятельности будет размещена на официальном сайте предприятия”, - говорится в сообщении медицинского центра.

А тем временем в Министерстве здравоохранения заявляют об участившихся фактах безлицензионной медицинской деятельности. По словам начальника управления контроля медицинской деятельности Минздрава Ирины Киреевой, чаще всего такие случаи выявляют в сфере косметологии и физиотерапии. В ведомстве рассказали, как белорусам обезопасить себя от врачей, работающих без лицензии.

В Минздраве Беларуси заявили об участившихся случаях работы медиков без лицензии – «Подвергают риску жизнь клиентов»