В Минске создают 3 "флагманских" центра экстренной медпомощи. Вот чем отличаются от "скорой"

Опубликовано: 03.02.2026 08:32 , Обновлено: 03.02.2026

В Минске планируют создать 3 "флагманских" центра экстренной медицинской помощи. Чем они будут отличаться от классической "скорой", рассказал глава Комитета по здравоохранению Минского городского исполнительного комитета Юрий Горбич.

Планируется, что “флагманские” центры появятся на базе трёх действующих больниц:

Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии,

Городской клинической больницы скорой медицинской помощи,

10-й городской клинической больницы.

В эфире “Радио-Минск” Горбич пояснил, что суть “флагманских” центров сводится к тому, чтобы оказывать пациентам экстренную помощь “максимально эффективно и быстро” и при этом не возникало ситуаций, когда врач “не успевает” к экстренному пациенту, нуждающемуся в стабилизации состояния, из-за того, что ему приходится по очереди оказывать помощь человеку в более стабильном состоянии.

По сути, в этих “флагманских” центрах планируют внедрить разделять тот самый принцип светофора, утверждённый летом прошлого года для организации и оказания медицинской помощи при массовом поступлении пациентов с травмами. Согласно этой системе, пострадавших будут разделять на три потока - красный, жёлтый или зелёный:

Красный - пациенты высшего приоритета с жизнеугрожающими ситуациями; им помощь будут оказывать (“стабилизировать”) сразу же, в отделениях, максимально приближенных к реанимационным.

Жёлтый - пациенты с серьезными травмами, но чьё состояние более стабильно, у них есть время на более тщательную диагностику и они могут подождать помощи какое-то время.

Зелёный - “лёгкие” пациенты, которые не нуждаются в оказании неотложной медицинской помощи, могут самостоятельно передвигаться и обратились в центр сами.

Минздрав решил маркировать пострадавших в ДТП по принципу светофора. Кого пометят красным или зелёным?

По словам Горбича, в “флагманских” центрах после оказания экстренной помощи пациента должны в течение одних суток определить либо в реанимацию, либо в обычный стационар, либо домой. В самих центрах планируют открыть приемные отделения и отделения краткосрочного пребывания.

Фото: Office Life

В свою очередь заместитель директора по лечебной работе Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологи (МНПЦ) Вадим Матюшко в комментарии порталу Office Life назвал будущие “флагманские” центры “больницей в больнице”.

По его словам, от классической “скорой” новые центры будут отличаться даже визуально. Так, если сейчас в приемном отделении “скорой” пациентов распределяют по отдельным смотровым, а на обследование их водят (или возят) по разным кабинетам, то во “флагманских” центрах работа должна быть организована более эффективным образом.

“Как в современных медицинских сериалах”, - пояснил Матюшко.

“Сортировку” пациентов по принципу светофора будут проводить сразу же на въезде в отделение неотложной помощи. Машины скорой помощи смогут заезжать в закрытый отапливаемый бокс, а вместо привычной регистратуры в холле будет пост с администраторами и медработниками. Пациентов будут размещать в большом зале с многофункциональными кроватями-каталками, отгороженными ширмами.Там же под рукой у врачей должны быть все инструменты для первичной диагностики, необходимой для “сортировки” пациентов.

По словам Матюшко, “флагманский” центр на базе МНПЦ будет рассчитан на 250 пациентов, тогда как сейчас в их приемном отделении в среднем за сутки осматривают порядка 150–160 человек.

По планам городских властей, “флагманский” центр на базе МНПЦ должен быть построен уже к концу 2027 года. Стоимость проекта составит около 80 млн рублей.