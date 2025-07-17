Минздрав решил маркировать пострадавших в ДТП по принципу светофора. Кого пометят красным или зелёным?

💼 Официально

Опубликовано: 17.07.2025 11:39 , Обновлено: 17.07.2025

Министерство здравоохранения впервые обзавёлся чёткой инструкцией о порядке организации и оказания медицинской помощи при массовом поступлении пациентов с травмами. В случае ЧП с большим числом пострадавших, например, при дорожно-транспортных или иных происшествиях, пострадавших будут разделять на три потока по принципу светофора. Узнали, кого пометят красным, жёлтым или зелёным.

Как пояснили в Минздраве, инструкция, утверждённая ведомственным постановлением №62 от 30 июня 2025 года, которую 17 июля выложили на Национальном правовом интернет-портале, призвана помочь руководителям организаций здравоохранения организовать эффективное оказание медицинской помощи при массовом поступлении пациентов с травмами.

В инструкции прописали точные определения понятий “массовое поступление пациентов” в зависимости от уровня организации здравоохранения, а также ввели “медицинскую сортировку пациентов”, которая будет зависеть от состояния пострадавшего:

«красный» поток – те, кто нуждается в экстренной госпитализации;

«желтый» поток – те, кто нуждается в оказании неотложной медицинской помощи в организации здравоохранения, куда их доставили, или в переводе в другую больницу, а также пациенты, которые не способны самостоятельно передвигаться и обслуживать себя;

«зеленый» поток – пациенты, которые не нуждаются в оказании экстренной или неотложной медицинской помощи и могут самостоятельно передвигаться и обслуживать себя.

При массовом поступлении (для районных больниц это более 5 пациентов в часа, из которых экстренная помощь требуется как минимум двоим, для республиканских - более 10 пациентов в час, включая троих “экстренных”) пациентов будут разделять на потоки в приемном отделении. Пациентом при этом будут нумеровать по мере поступления при помощи маркера или красителей соответствующего цвета на повязках или прямо на открытых участках кожи пациентов.

Согласно инструкции, после приёма пациентов “красного” и “желтого” потоков лабораторные исследования им проводят сразу же в полном объеме, анализы пациентам “зеленого” потока должны делать уже после госпитализации.

В документе также прописали процентное соотношение мест в отделении анестезиологии и реанимации и отделениях хирургического профиля для пациентов разных цветовых потоков при массовом поступлении пострадавших.

Ранее Telegraf.news рассказал, что на прошлой неделе Министерство здравоохранения и Национальный центр защиты персональных данных выступили с разъяснением по поводу видеосъёмки в учреждениях здравоохранения. Поводом стал вопрос белоруса, который, ожидая приёма у врача, попал на видео другого пациента и позже увидел эту запись в соцсетях.

Минздрав предупредил белорусов о штрафах до 2100 рублей за такие действия в поликлиниках и больницах