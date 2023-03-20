В КГК предложили сделать цены на лекарства в Беларуси «референтными». Что это значит?

Опубликовано: 20.03.2023 15:18 , Обновлено: 20.03.2023

Глава Комитета госконтроля (КГК) Валерий Герасимов 20 марта заявил, что ведомство занялось стоимостью лекарств в Беларуси. По его словам, чиновники уже подготовили проект указа о введении референтных цен.

«Это должно серьезно повлиять на цены на лекарства», — убежден Герасимов. Однако больше подробностей он пока не озвучил.

Отметим, что референтное ценообразование — это метод, когда власти смотрят на цены в стране-производителе и референтных странах (похожих на Беларусь) и исходя из них уже определяют стоимость медпрепаратов на белорусском рынке.

К слову, такой подход действовал в 2018-2020 годах. Тогда предельные отпускные цены на лекарства от онко- и сердечно-сосудистых заболеваний рассчитывали исходя из данных о стоимости препаратов на схожих по условиям обращения лекарств в 14 странах.

«Мы провели оценку по 123 наименованиям – это 90% от всего количества лекарственных средств, попадающих под пилотный проект. По основным позициям произошло снижение цен, по отдельным позициям – до 65%», — заявлял замглавы МАРТ Иван Вежновец.

Однако тогда обнаружили проблему — наличие лекарств на рынке. Как отмечал чиновник, «отсутствие хотя бы одного наименования может привести к существенным последствиям».

[info_b] Кстати, принцип референтного ценообразования действует и в России. Там, как рассказывал заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы РФ Андрей Цыганов (уже бывший), стоимость на лекарства формировали следующим образом: выбирали около 30 референтных стран, «отбросили самые низкие и самые высокие цены на препараты, из оставшихся выбрали низший предел среднего уровня», по которому регистрировали стоимость. [/info_b]

К слову, министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов обещал вернуться к принципу референтного ценообразования на лекарства до конца 2022 года.

По его словам, этот метод «позволяет сделать более точную оценку и вывести более справедливую и правильную цену для рынка».

Новость Телеграф