В Израиле изобрели коровье молоко, которые производят "без коров". Это как?

Опубликовано: 24.11.2025 11:10 , Обновлено: 24.11.2025

Израильская компания Remilk, амбициозный стартап в сфере пищевых технологий, объявила о начале продаж высокотехнологичного заменителя молока. Коровы в его производстве вообще не задействованы. Узнали, в чём особенность новинки и каково на вкус "новое молоко".

Наладить производство молока без коров израильской компании удалось благодаря инновационной технологии точной ферментации. По сути, это растительное молоко, произведенное в лабораторных условиях с использованием молочных белков без содержания животных компонентов. Для этого задействуют процесс ферментации на основе дрожжей, который делает растительные белки «химически идентичными» по составу белкам, содержащимся в коровьем молоке и молочных продуктах.

Стартап утверждает, что воссоздаёт молочные белки, манипулируя одноклеточным микробом, который запускает экспрессию генетически идентичного белка. Затем продукт высушивается в порошок. По словам производителя, на выходе получается продукт, который практически на 100% идентичен по вкусу, текстуре и питательной ценности, но с рядом преимуществ перед коровьим молоком: в нём абсолютно нет лактозы, холестерина, а также никаких антибиотиков и гормонов роста. Кроме того, в этом продукте содержится на 75% меньше сахара, чем в обычном коровье молоке, и он дополнительно обогащен кальцием и витаминами.

Пока попробовать “Новое молоко” (именно так назвали израильские производители свой продукт) жирностью 3% можно только в израильских кофейнях и ресторанах. Активные продажи в местных супермаркетах и ​​розничных сетях компания Remilk планирует запустить с января 2026 года.

Ожидается, что цены на “Новое молоко” будут аналогичны ценам на другое “альтернативное” молоко, такое как соевое или миндальное. Однако основатели Remilk утверждают, что их продукт больше похож на настоящее молоко, чем на продукты на растительной основе.

Соучредитель и технический директор Remilk Ори Кохави в комментарии израильскому изданию The Times of Israel заявил, что в компании считают, что достигли уровня, позволяющего назвать новый продукт полноценным молоком. Н

“На это ушло пять лет разработки в нашей научно-исследовательской лаборатории в Израиле и 150 миллионов долларов инвестиций. Оно пенится, как обычное молоко, имеет вкус молока и ведёт себя как молоко, независимо от того, используется ли оно в кулинарии или в других целях. Это то, чего нельзя сделать с другими продуктами, которые в настоящее время доступны на альтернативном рынке молочных продуктов”, — пояснил Кохави.

А что говорят покупатели?

Несмотря на то, что продукт только вышел на рынок Израиля, уже нашлись те, кто его попробовал. В соцсети Threads в тематическом обсуждении новость о появлении “нового молока” , производимого без участия коров, вызвало бурное обсуждение. Те, у кого есть непереносимость лактозы, уже выразили свою благодарность производителю за ещё одну альтернативу молоку. Однако многих волновали вкусовые качества, ведь любое растительное молоко отличается по вкусу от натурального коровьего.

Как всегда в вопросе вкуса единого мнения у потребителей не нашлось. Кто-то заявил, что новинка “однозначно понравилась”, кто-то всё же поставил её в один ряд с другими растительными аналогами.

“О, я пробовала недавно. Мне предложили в кофейне с формулировкой “один в один как обычное молоко”. Если честно, мне не зашло… есть тонкий привкус кокосового молока и в целом по текстуре больше похоже на растительное. Не мой вариант, увы, но уверена это найдет своего потребителя”, - написала одна девушка.

“Видел это молоко уже в продаже. Но пока не покупал. Сосед сказал,что по вкусу такое же как и коровье. Если это так, то это большой шаг вперёд в молочной промышленности”, - написал другой.

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