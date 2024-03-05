В Гродно придумали, как контролировать прогульщиков в школах

Опубликовано: 05.03.2024 11:09 , Обновлено: 05.03.2024

В Гродненской области медработники школ получили возможность отслеживать причины пропусков учеников по болезни. Их подключили к системе с актуальной информацией о здоровье детей.

Пилотный проект запустили на базе средней школы №41, сообщил”Медицинский вестник”. Так, медработники получили доступ к электронным картам каждого ученика, которые содержат информацию о:

диспансеризации;

рекомендациях врачей о физкультуре, посещении бассейна, рассадке учеников за партами в классах.

Согласно новшеству, теперь можно обратиться в поликлинику, чтобы ” уточнить информацию по обращениям в поликлинику в случаях, которые становятся причиной пропусков уроков”. Получается, что система позволяет отследить, не пришел ученик в школу из-за болезни или, например, просто прогулял.

Помимо этого, медработники смогут сами вносить нужную информацию о здоровье ребят. В базе данных должны появится и все проводимые вакцинации.

Ожидается, что подключение к системе даст возможность избежать “лишних” походов в поликлинику и дублирования информации.

По данным источника, без походов в медучреждения теперь также можно:

получить справку для занятия в спортивных секциях и кружках;

оформить документ для участия в соревнованиях;

взять справку для оформления в оздоровительный лагерь.

Для этого необходимо обратиться напрямую к медработнику школы.

Планируется, что в течение года к подобным системам будут подключены все школы Гродненской области.

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