В Гродно придумали, как контролировать прогульщиков в школах
В Гродненской области медработники школ получили возможность отслеживать причины пропусков учеников по болезни. Их подключили к системе с актуальной информацией о здоровье детей.
Пилотный проект запустили на базе средней школы №41, сообщил”Медицинский вестник”. Так, медработники получили доступ к электронным картам каждого ученика, которые содержат информацию о:
- диспансеризации;
- рекомендациях врачей о физкультуре, посещении бассейна, рассадке учеников за партами в классах.
Согласно новшеству, теперь можно обратиться в поликлинику, чтобы ” уточнить информацию по обращениям в поликлинику в случаях, которые становятся причиной пропусков уроков”. Получается, что система позволяет отследить, не пришел ученик в школу из-за болезни или, например, просто прогулял.
Помимо этого, медработники смогут сами вносить нужную информацию о здоровье ребят. В базе данных должны появится и все проводимые вакцинации.
Ожидается, что подключение к системе даст возможность избежать “лишних” походов в поликлинику и дублирования информации.
По данным источника, без походов в медучреждения теперь также можно:
- получить справку для занятия в спортивных секциях и кружках;
- оформить документ для участия в соревнованиях;
- взять справку для оформления в оздоровительный лагерь.
Для этого необходимо обратиться напрямую к медработнику школы.
Планируется, что в течение года к подобным системам будут подключены все школы Гродненской области.
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