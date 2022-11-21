В Гомеле желающим пообещали измерить давление и дать советы по заболеваниям. Где и когда?

Опубликовано: 21.11.2022 10:12 , Обновлено: 21.11.2022

В Гомеле 23 ноября должна пройти акция по профилактике болезней системы кровообращения. Местным жителям пообещали измерить давление, рассчитать индекс массы тела, а также проконсультировать по некоторым заболеваниям.

Как пишет «Гомельская праўда», с желающими будут работать специалисты центральной городской клинической поликлиники и городского центра гигиены и эпидемиологии.

Они дадут рекомендации по профилактике болезней системы кровообращения, а также здорового питания и достаточной двигательной активности.

Кроме того, пообещали измерять давление, научить, как правильно это делать, а также рассчитать индекс массы тела.

Мероприятие должно пройти с 14:00 до 15:00 с сервисном центре Гомельского филиала РУП «Белтелеком» по проспекту Ленина, 1.

Ранее Телеграф писал, что в Беларуси с 1 января 2023 года всех пациентов, обратившихся в поликлиники, обяжут проходить специальное анкетирование. Это предусмотрено постановлением министерством здравоохранения №83 от 09.08.2022 года.

Документ, кстати, содержит новую «Инструкциию о порядке проведения диспансеризации», которая, естественно, устанавливает порядок проведения диспансеризации взрослого и детского населения.

В Беларуси всех пациентов поликлиник с 2023 года будут спрашивать о родственниках и не только