В Беларуси всех пациентов поликлиник с 2023 года будут спрашивать о родственниках и не только

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Опубликовано: 18.11.2022 16:43 , Обновлено: 18.11.2022

В Беларуси с 1 января 2023 года всех пациентов, обратившихся в поликлиники, обяжут проходить специальное анкетирование. Это предусмотрено постановлением министерством здравоохранения №83 от 09.08.2022 года.

Документ, кстати, содержит новую “Инструкциию о порядке проведения диспансеризации”, которая, естественно, устанавливает порядок проведения диспансеризации взрослого и детского населения.

Инструкцией установлено, что в ходе диспансеризации медицинские работники будут анализировать медицинские документы пациента, а также проводить анкетирование пациентов “для выявления факторов риска развития и признаков неинфекционных заболеваний”. Там же предусмотрена и возможность проведения цифрового анкетирования.

Сейчас в Гомеле уже начали эксперимент, когда все пациенты поликлиник города, района и области должны проходить анкетирование.

В анкете содержатся, [link href=“https://gp.by/novosti/zdorove/news259004.html” rel=“noopener” target=“_blank”] сообщает [/link] “Гомельская правда”, вопросы о родственниках, и их заболеваниях. Например, пострадали ли они от инфаркта, инсульта или даже от внезапной смерти.

“С начала октября в проекте поучаствовали уже более тысячи человек. С 1 января 2023 года в Беларуси анкетирование станет обязательным для всех пациентов”, - сообщило издание.

Ранее Телеграф сообщил, что пресс-служба министерства здравоохранения Беларуси 16 ноября сообщила, что ведомство приостановило действие лицензий трёх частных медицинских центров.

Минздрав Беларуси закрыл три частных медицинских центра