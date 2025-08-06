В Гомеле в 96% проверенных магазинов и кафе нашли нарушения

Опубликовано: 06.08.2025 13:51 , Обновлено: 06.08.2025

Санитарно-эпидемиологическая служба (СЭС) Гомеля отчиталась о результатах проверок на объектах общественного питания и торговли, которые её специалисты провели за первое полугодие 2025-го. В случае с магазинами и кафе нарушения были обнаружены на 96% проверенных объектах, в случае с рынками - на 88,3% объектах.

Так, за полгода гомельские проверяющие пришли в 429 магазинов и кафе, нарушения выявили в 412 из них. Ещё 111 торговых точек и кафе были проверены на рынках, нарушения обнаружились в 98 из них.

Как заявили в пресс-службе гомельской СЭС, на всех проверенных объектах “подкачал” производственный контроль - его либо не было вовсе либо он проводился в недостаточном объёме.

Одним из самых частых нарушений оказалось нарушение транспортировки пищевой продукции - его выявили в 59,5% проверенных магазинах и кафе и в 63,4% объектов на рынках. В каждом втором проверенном объекте не проводились обязательные санитарно-гигиенические экспертизы (57,2% случаев и там, и там), несвоевременно делался ремонт помещений и оборудования (59,4% и там, и там).

Среди прочих частых нарушений в СЭС также упомянули следующие:

продажа продукции без маркировки либо с неполной информацией о товаре (30,8% в магазинах и кафе и 45% на рынках),

либо с неполной информацией о товаре (30,8% в магазинах и кафе и 45% на рынках), несоблюдение условий хранения продуктов питания (48,8% и 38,8% случаев, соответственно),

продуктов питания (48,8% и 38,8% случаев, соответственно), несвоевременное прохождение работниками медицинских осмотров и гигиенического обучения (20,9% и 13,2% случаев).

Просрочку проверяющие нашли в 9,7% проверенных магазинах и в 4,1% точках на рыках, а в 8,7% и 15,3% случаев, соответственно, продукцию продавали без обязательных документов , подтверждающих их качество и безопасность.

Результатом проверок стали в общей сложности 342 предписания об устранении нарушений и рекомендаций и ещё 175 предписаний о запрете на продажу конкретной продукции. С продажи сняли больше 4,5 тонн продуктов .

Согласно информации СЭС, за выявленные нарушения привлекли к административной ответственности 231 ответственное лицо и 8 юридических лиц. За невыполнение выписанных предписаний впоследствии было составлено 18 протоколов, которые передали на рассмотрение в суды районов города Гомеля по статье 24.1 КоАП. За невыполнение таких предписаний можно поплатиться штрафом в размере до 20 базовых величин (840 рублей).

Ранее Telegraf.news рассказал, что на днях министр антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Артур Карпович упрекнул некоторые белорусские магазины в “формальном подходе” к исполнению предписаний проверяющих. Именно из-за этого, по его словам, министерство пошло на ужесточение требований к торговым объектам, в том числе, введению более строгих критериев решения о приостановке работы магазинов.

«Штрафы — крайняя мера» — Глава МАРТ пообещал «строже» спрашивать с белорусских магазинов за нарушения