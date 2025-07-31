«Штрафы — крайняя мера» - Глава МАРТ пообещал «строже» спрашивать с белорусских магазинов за нарушения

Опубликовано: 31.07.2025 09:53 , Обновлено: 31.07.2025

Министр антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Артур Карпович упрекнул некоторые белорусские магазины в "формальном подходе" к исполнению предписаний проверяющих. Именно из-за этого, по его словам, министерство пошло на ужесточение требований к торговым объектам, в том числе, введению более строгих критериев решения о приостановке работы магазинов.

По словам Карповича, случаи формального подхода торговых организаций к исполнению решений МАРТ в последнее время участились, из-за чего ведомству пришлось принять меры.

“После того как мы выявили нарушение, конечно же, ретейлер его устраняет. И зачастую продолжает дальше вести себя по-старому, нарушая права потребителей в наиболее чувствительных для него моментах. Потому мы ужесточаем требования к торговым объектам”, - заявил глава МАРТ в интервью газете “Рэспублiка”.

По его словам, в большинстве своем торговая сфера в Беларуси “дисциплинированная”. Однако в случаях, когда на прилавках магазина проверяющие находят просроченную продукцию, замечают несоблюдение ассортиментных перечней или выявляют факты завышения цен Карпович пообещал “быть строже в принятии решения о приостановке работы магазинов”.

При этом глава МАРТ подчеркнул, что целью антимонопольного ведомства вовсе не является прекратить работу ретейлера или выписать ему штраф, а “навести порядок” и “сократить негативные проявления в торговле”, а также “дать возможность оперативно устранить выявленные недостатки и обеспечить обслуживание населения на высоком уровне”.

“Стараемся больше работать на упреждение. Например, проводим контрольные мероприятия в преддверии крупных событий, праздников с массовым скоплением людей. Штрафы — крайняя мера”, - заверил Карпович.

В начале июля, как сообщал Telegraf.news, МАРТ пригрозило белорусским магазинам более суровыми мерами за продажу просрочки, несоблюдение ассортимента и завышение цен. Теперь, как утверждают в ведомстве, за такие нарушения торговые объекты будут закрывать по «более жёстким критериям».

«Шутки в сторону» — МАРТ Беларуси пригрозил магазинам закрытием по «более жёстким критериям». За что?