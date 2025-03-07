В двух районах Беларуси нашли радиоактивные грибы и ягоды

Опубликовано: 07.03.2025 12:46 , Обновлено: 07.03.2025

В двух районах Гродненской области — Ивьевском и Новогрудском — в 2024 году специалисты лесхозов обнаружили грибы и ягоды с превышением допустимого уровня радиации.

Об этом сообщил телеканал «Беларусь 4».

В Ивьевском районе «грязные» дары леса были собраны в окрестностях города Ивье и населённого пункта Юратишки. В Новогрудском районе повышенный радиационный фон зафиксирован в Извенском и Любчанском лесничествах.

При этом ни авторы, ни герои репортажа телеканала не уточнили, насколько именно показатели превысили допустимую норму.

Специалисты напомнили, что наиболее активно накапливают радиацию такие ягоды, как брусника, клюква, черника и голубика, а среди грибов — моховики, маслята и рыжики.

Узнать, какие именно территории загрязнены, можно на сайтах лесхозов Гродненской области.

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