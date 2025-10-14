В белорусских поликлиниках на неделю прекратили плановые аборты – «Только по медицинским показаниям»

Опубликовано: 14.10.2025 08:19 , Обновлено: 14.10.2025

В белорусских поликлиниках на этой неделе не будут проводить плановые аборты по желанию женщины. Таковы условия профилактической акции Министерства здравоохранения "Неделя без абортов".

Согласно плану Министерства труда и социальной защиты, с 14 по 21 октября в Беларуси пройдёт целая серия просветительских мероприятий, приуроченных к так называемой неделе родительской любви. Среди них - две акции, за которые отвечает Минздрав - “Роды без боли” и “Неделя без абортов”. В рамках этих акций будет проводиться консультирование семей по вопросам планирования семьи, охраны материнства.

Традиционно на “неделе без абортов” в белорусских поликлиниках не будут проводить аборты по желанию самой женщины, однако, как указано на сайте 37-й поликлиники Минска, если для аборта есть веские основания, подтверждённые врачами, женщине в процедуре не откажут.

“Допускается проведение абортов только по медицинским показаниям”, - говорится на сайте медицинского учреждения.

В Минздраве эту акцию, которая проводится в Беларуси уже не первый год, также называют “неделей тишины”. По задумке организаторов, она “предоставляет женщине возможность хорошо подумать и принять решение”.

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