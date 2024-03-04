Франция стала первой страной, закрепившей право женщин на аборт в Конституции

Опубликовано: 04.03.2024 23:14 , Обновлено: 05.03.2024

Депутаты из верхней и нижней палат парламента Франции в понедельник на совместном заседании приняли историческую поправку в конституцию. Законопроект был одобрен подавляющим большинством голосов - 780 против 72.

После голосования почти все участники совместного заседания долго аплодировали стоя. Поправка к статье 34 Конституции прямо говорит о “гарантированном праве женщины прибегнуть к аборту”.

На такой шаг французские политики пошли из-за появившихся опасений, после того, как два года назад США начали отменять права на аборты. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что Франция обеспечит защиту права женщин на аборт в случае любых аналогичных шагов по ограничению доступа в любое время в будущем.

Макрон объявил после голосования, что поправка будет внесена в конституцию в пятницу, 8 марта — в Международный женский день — во время церемонии в центре Парижа, которая будет открыта для публики. Он заявил, что голосование стало вопросом “французской гордости” и “универсальным посланием”.