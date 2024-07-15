В Беларуси зарегистрировали первую вакцину от рака лёгких. Кто производитель?

Опубликовано: 15.07.2024 17:57 , Обновлено: 15.07.2024

В Министерстве иностранных дел Кубы сообщили об официальной регистрации в Беларуси вакцины от рака лёгких. Работа над препаратом велась более 25 лет в Центре молекулярной иммунологии Кубы. Известно, что терапевтическая вакцина уже несколько лет применяется в некоторых странах Латинской Америки, а наибольшую эффективность она показала для лечения людей в возрасте до 60 лет.

“Первая терапевтическая вакцина против рака легких CimaVax зарегистрирована в Беларуси. Биотехнологический и фармацевтический сектор Кубы продолжает пожинать большие плоды, несмотря на трудности, вызванные ужесточением блокады США”, — написал глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья в социальной сети Х (бывший Twitter).

[info_b]Терапевтическая вакцина CimaVax уже несколько лет применяется в Колумбии, Перу, Парагвае и на Кубе. Лекарство вводят пациентам с немелкоклеточным раком лёгкого на поздних зданиях.[/info_b]

К слову, в декабре 2023 года руководитель “Академфарм” Юрий Микицкий признался, что у белорусского предприятия нет технологических возможностей для создания таких вакцин, поэтому в производстве препарата Беларусь участвовать не будет.

Также, по его словам, сейчас «Академфарм» готовит к выпуску более 30 новых препаратов, которые ранее в Республике не производили, например, от сердечно-сосудистых заболеваний, для профилактики тромбозов, для лечения болезни Паркинсона и деменции. Их выпуск планируют наладить в течение следующих 10 лет.

При это западные санкции, по словам Микицкого, хоть и изменили привычные способы поставок и расчёта за сырьё, процедуру проведения испытаний новых препаратов и их сертификацию, «не стали забором» для предприятия.

Белорусская фармкомпания заявила о разработке вакцины против рака совместно с Кубой