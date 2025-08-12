Минздрав Беларуси запустил короткий телефонный номер 133

Опубликовано: 12.08.2025 12:12 , Обновлено: 12.08.2025

Министерство здравоохранения сообщило о запуске круглосуточной службы экстренной психологической помощи по короткому номеру 133. Звонки для абонентов всех белорусских операторов бесплатны.

В ведомстве уточнили, что с 12 по 17 августа система будет работать в тестовом режиме. После этого специалисты перейдут на постоянную службу. На звонки отвечают профессиональные психологи системы здравоохранения.

Ранее, в июне, РНПЦ психического здоровья анонсировал открытие на своей базе Центра экстренной помощи.

По словам медиков, звонок человека автоматически направится врачу из того региона, откуда он поступил.

При этом там не уточняли, сколько специалистов могут одновременно принимать звонки и смогут ли все нуждающиеся дозвониться.

Кроме новой службы, в Беларуси работают «телефоны доверия» для психологической помощи, включая отдельные линии для детей и подростков.

Кто может звонить?

В Минздраве перечислили примеры случаев, когда стоит обращаться на эту линию:

смерть близкого человека;

близкого человека; расставание с близкими;

с близкими; тяжёлые соматические заболевания ;

; переживание ситуации насилия и другие кризисные состояния , при которых появляется состояние безысходности.

В остальных случаях в ведомстве порекомендовали обращаться на личный приём к соответствующему специалисту: психологу, врачу-психотерапевту или врачу-психиатру-наркологу.

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