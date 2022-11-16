Минздрав Беларуси закрыл три частных медицинских центра

Опубликовано: 16.11.2022 11:16 , Обновлено: 16.11.2022

Пресс-служба министерства здравоохранения Беларуси 16 ноября сообщила, что ведомство приостановило действие лицензий трёх частных медицинских центров.

Решение о приостановлении деятельности приняли на заседании Республиканского лечебно-контрольного совета Минздрава. В итоге, ОДО «Медицинский центр «Кравира», ООО “Доктор Немо”, ООО “ПлеядаМед” (Dental Clinic) закрыты “до устранения выявленных нарушений”. Решение вступит в силу 28 ноября.

В Минздраве утверждают, что в медицинском центре «Кравира» обнаружили “грубые нарушения лицензионных требований и условий в части отсутствия медицинской документации”, а также “факты невыполнения клинических протоколов диагностики и лечения, утвержденных Минздравом”.

В ведомстве заявили, что такие нарушения могут повлечь, “а возможно повлекли, причинение вреда жизни и здоровью, что характеризует медицинскую помощь, как небезопасную”. Также Минздрав обинил медцентр “Кравира” в том, что он “создаёт реальную угрозу жизни пациентов при возможном развитии осложнений в раннем послеоперационном периоде”.

В медцентре “Доктор Немо” проверяющие установили, по заявлению Минздрава, “грубые нарушения лицензионных требований и нарушения санитарно-эпидемиологических требований, санитарных норм, правил и гигиенических нормативов.

А “ПлеядаМед”(Dental Clinic) обвинили в оказании услуг, не заявленных в лицензии и нарушении сантариных норм.

“Указанные нарушения в ОДО «Медицинский центр Кравира», ООО “Доктор Немо”, ООО “ПлеядаМед”(Dental Clinic) могли повлечь причинение вреда государственным или общественным интересам, жизни, здоровью, правам и законным интересам граждан или создать угрозу причинения такого вреда”, - [link href=“https://t.me/minzdravbelarus/8060” rel=“noopener” target=“_blank”] утверждают [/link] в Минздраве.