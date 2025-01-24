В Беларуси решили продавать «дыхательные смеси» для «активизации умственной активности»

Опубликовано: 24.01.2025 09:41 , Обновлено: 24.01.2025

В Беларуси решили наладить выпуск "дыхательных смесей", которые, как утверждает производитель, можно использовать для "активизации умственной активности". По-настоящему торговать воздухом, правда, обогащённым кислородом, решило столичное предприятие "Крион".

[info_b]Открытое акционерное общество “Крион” специализируется на выпуске продуктов разделения воздуха, таких как жидкий и газообразный кислород, азот и аргон, а также пищевых и технических газовых смесей. [/info_b]

В 2025 году предприятие решило наладить производство нового для Беларуси продукта - дыхательную смесь “Дыши легко”, опытные образцы которой на днях продемонстрировали новому председателю концерна “Белнефтехим” Илье Икану, сообщило профильное издание “Нефтехимия”.

Как пояснил директор предприятия Олег Гаврюшин, данная смесь, которая будет выпускаться в индивидуальной аэрозольной упаковке, обогащена кислородом и предназначена “для широкого круга потребителей”. Производитель рекомендовал использовать её в профилактических целях - для активизации умственной активности и снижения утомляемости.

Когда именно смесь поступит в продажу, не уточняется - производитель пообещал сделать это “в ближайшее время”. Более того, как рассказали на предприятии, по началу приобрести новинку можно будет на белорусских АЗС и лишь позже её пообещали завезти в аптеки и торговые сети.

“Аналогов такой продукции собственного производства в Беларуси на данный момент нет”, — заявил Гаврюшин.

Впрочем, сами по себе дыхательные кислородные смеси - уже не новинка для рынка. В соседней России свободно продаются похожие аэрозоли в баллончиках с жёсткими (как на продемонстрированном белорусским предприятием образце), так и с мягкими кислородными масками.

Стоимость баллончика в 17 литров там стартует от 660 российских рублей (в эквиваленте это порядка 23 белорусских). Какова будет цена на белорусский аналог, пока неизвестно.

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