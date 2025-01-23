В Академии наук Беларуси объявили о разработке программ освоения Луны

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Опубликовано: 23.01.2025 13:21 , Обновлено: 23.01.2025

В преддверии Дня белорусской науки в НАН Беларуси приоткрыли завесу тайны над тем, чем сейчас занимаются светлые умы страны. И, похоже, планы у них поистине космические.

Как заявил директор Центра системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси Валерий Гончаров, белорусские учёные не только решают приземлённые задачи, но и активно участвуют в разработке программ по освоению Луны. Причём делают они это не в одиночку, а совместно с коллегами из России и Китая.

Кроме космических амбиций, у белорусских учёных хватает и земных забот. В НАН ведутся разработки в области металлообработки, экологии, медицины, информационных технологий и многого другого. Как заверил представитель Академии, все наработки носят междисциплинарный характер и имеют «широкий спектр применения».