Центр гигиены попросил белорусов рассказать, как относятся к вакцинации. С элементами викторины?

Опубликовано: 09.04.2024 10:51 , Обновлено: 09.04.2024

Минский городской центр гигиены и эпидемиологии обратился к населению с просьбой пройти опрос на тему вакцинации. В учреждении предложили ответить на анкеты в формате викторины.

Один из опросов разработали для взрослого населения, второй - для законных представителей несовершеннолетних. В анкете специалисты учреждения среди прочего просят рассказать о своём отношении к прививкам и спрашивают, как граждане узнают о вакцинации.

В вопросах, касающихся детей, специалисты интересуется темой отказа от прививок и причинами, по которым это происходит. Среди необычных вопросов фигурирует и вопрос о том, “Кто и при каких условиях может повлиять на Ваше решение в пользу вакцинации?”.

“Опрос разработан для оценки приверженности к вакцинации среди населения, установления основных причин и условий, влияющих на формирование мотивации выбора”, — [сообщили](http://Минский городской центр гигиены и эпидемиологии) в рассылке от Минского городского центра гигиены и эпидемиологии.

[info_b] Пройти опросы Минского городского центра гигиены и эпидемиологии можно по ссылкам: ОПРОС по вакцинации для взрослого населения ОПРОС по вакцинации для родителей[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал о том, что в “Центре гигиены и эпидемиологии Первомайского района” г. Минска рассказали, в каких случаях прививка от КЭ обязательна и где её можно получить.

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