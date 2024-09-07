В Беларуси объявили сбор на лекарство для мальчика за 2,9 млн долларов. В каких магазинах 10% от чека пойдут на помощь?

Опубликовано: 07.09.2024 17:07 , Обновлено: 25.04.2025

В Беларуси объявили масштабный сбор для пятилетнего Артёма Подъяловского из Могилёва. Мальчику поставили страшный диагноз – миопатия Дюшенна. Спасти ребёнка может препарат Elevidys, однако его стоимость составляет почти 3 миллиона долларов. Помочь маленькому белорусу можно не только деньгами, но и покупками в магазинах, где 10% от чека перечислят родителям.

Вместе с партнёрами Edostavka и Emall волонтёры отобрали товары, 10% от стоимости которых будут перечислены на благотворительный счёт Артёма Подъяловского. При этом помочь больному ребёнку очень просто. Для этого с 5 сентября по 2 октября нужно купить продукты, отмеченные специальной иконкой «Выбирайте сердцем». И всё: 10% от продаж будут перенаправлены на лечение мальчика.

«Время сильно ограничено: каждый день, каждую минуту в организме ребёнка происходят необратимые разрушения. Мы понимаем, что семье Артёма необходима помощь и поддержка не только людей, но и организаций, поэтому мы не могли остаться в стороне», – подчеркнули в Edostavka и Emall.

[info_b]Миопатия Дюшенна – это врождённое генетическое заболевание, которое вызывает прогрессирующую слабость мышц. В основном встречается у мальчиков в возрасте до 3 лет. Со временем ребёнок теряет возможность ходить, самостоятельно сидеть, глотать и дышать.[/info_b]

Собранные средства пойдут на лекарство от миопатии Дюшенна — американский препарат Elevidys, стоимость которого составляет 2,9 миллиона долларов. Всего одна доза способна направить вспять смертельное заболевание. Если вы хотите помочь напрямую, все необходимые реквизиты родителей Артёма можно найти в официальном аккаунте Instagram, то есть здесь.

Товары, участвующие в акции, помечены специальной плашкой "Выбирайте сердцем"

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