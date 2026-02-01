В Беларуси меняются правила выдачи льготных лекарств — «Отличаются вкусом, цветом и зачастую ценой»

Опубликовано: 01.02.2026 11:38 , Обновлено: 01.02.2026

С 10 апреля 2026 года в Беларуси начнет действовать постановление Совмина (Совета Министров), согласно которому по льготным рецептам в первую очередь будут выдавать лекарства, которые победили в тендерах госзакупок. Во вторую — белорусского производства.

И лишь если в аптеке не окажется первых или вторых, то выдадут любое, которое соответствует требованиям.

Это существенное изменение правил, ведь в Беларуси почти 15 лет в рецептах пишут не конкретное название, а МНН (международное непатентованное наименование). Таким образом в аптеках могли выдавать любое соответствующее лекарство любого производителя.

«Международное непатентованное наименование (МНН) — это действующее вещество лекарственного средства», — [link href=“https://minsknews.by/v-kakih-sluchayah-po-lgotnomu-reczeptu-otpustyat-konkretnyj-preparat-rasskazal-ekspert/” target=“_blank” rel=“noopener”] пояснил [/link] Юрий Горбич, глава комитета здравоохранения Минска.

«Торговые названия препаратов могут отличаться, но действующее вещество (активная субстанция) в них будет одинаковым. Препараты разных производителей отличаются вкусом, цветом и зачастую ценой, а также вспомогательными веществами, которые есть в каждом лекарстве. А еще — формой выпуска (в таблетках, капсулах), упаковкой. Но смысл от этого принципиально не меняется», — считает чиновник.

Напомним, что летом 2025 года в министерстве здравоохранения и государственном предприятии “Белфармация” заявили, что в Беларуси есть все необходимые лекарства. С таким утверждением они выступили в ответ на информацию в интернете о дефиците важных препаратов.

В Минздраве и Белфармации ответили на слухи о нехватке лекарств в Беларуси