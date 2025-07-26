В Минздраве и Белфармации ответили на слухи о нехватке лекарств в Беларуси

Опубликовано: 26.07.2025 07:10 , Обновлено: 26.07.2025

В министерстве здравоохранения и государственном предприятии "Белфармация" заявили, что в Беларуси есть все необходимые лекарства. С таким утверждением они выступили в ответ на информацию в интернете о дефиците важных препаратов.

В Минздраве рассказали, что в Сети распространяется некое письмо, которое там назвали фейковым. В ведомстве заявили, что его отправили с поддельного аккаунта, который был создан “несколько дней назад и является дезинформацией”.

“На аптечных складах страны, в аптеках и организациях здравоохранения есть все необходимые лекпрепараты. Созданы запасы в размере 3-9 месячной потребности. Фейк создан с расчетом на подъем социального напряжения, так как в письме упомянуты инсулины”, - заявил директор государственной сети аптек Сергей Литош.

Он заверил, что на складах его организации есть “полный запас необходимых лекпрепаратов, упомянутых в письме, белорусского и импортного производства”. В том числе для лечения диабета, а также гепарины, инъекционные препараты, которые используются в организации здравоохранения.

“С ответственностью заявляем, что вопросы лекарственной безопасности и лекобеспечения находится на постоянном контроле, проблем в данной сфере нет. Вся информация предоставлена правоохранительным органам и ей будет дана правовая оценка”, - предупредил Сергей Литош.

Ранее Telegraf.news писал, что директор Республиканского производственного унитарного предприятия «Академфарм» Юрий Микицкий рассказывал, что санкции ЕС не распространяются на лекарственные средства, и проблем с закупкой в Беларусь быть не должно, только с доставкой.

“Фармотрасль, по большому счету, сейчас имеет проблемы с логистикой и проведением платежей. Мы переживаем непростое время: сейчас выстраиваются сложные цепочки касательно логистики. Тем не менее все решается. Налажена надежная поставка необходимых качественных компонентов для производства”, - заверил ещё в конце 2022 года после усиления санкций Юрий Микицкий.

Позднее, в 2023 году, МИД Беларуси обвинил страны, вводившие санкции, в препятствии импорту лекарственных средств. Представитель Беларуси при отделении ООН в Женеве Лариса Бельская обвинила санкции в наносимом вреде белорусской медицине, так как из-за проблем с проведением платежей и доставки в Республику препаратов, отсутствие которых может нести “реальную угрозу для обеспечения необходимыми препаратами наиболее нуждающихся пациентов”.

Однако в том же 2023 году в Минздраве подтвердили, что санкции не действуют на закупку необходимых лекарственных средств для Беларуси и они есть в наличии в стране.