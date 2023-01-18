В Беларусь коронавирус «Кракен» пока не пришел — Минздрав

Опубликовано: 18.01.2023 11:50 , Обновлено: 18.01.2023

В Министерстве здравоохранения 18 января заявили, что в Беларуси пока не зарегистрировали случаи заражения вариантом коронавируса «Кракен».

Там отметили, что специалисты РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Минздрава постоянно следят за появлением новых вариантов COVID-19.

В ведомстве подчеркнули, что сейчас в мире особое внимание уделяются новому варианту XBB.1.5 под названием «Кракен», который, вероятно, появился из-за заражения одного человека двумя разными линиями штамма Омикрон.

Минздрав со ссылкой на ВОЗ сообщил, что нет никаких оснований считать «Кракен» более серьезным или вредоносным.

Напомним, пять дней назад первый случай заражения «Кракеном» зафиксировали в России. А по данным за 5 января 2023 года, этот вариант коронавируса присутствовал в 29 странах мира.

Ранее ученые сообщали, что для «Кракена» характерны: