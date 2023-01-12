В Россию пришел «Кракен». А что говорят в Беларуси?

Опубликовано: 12.01.2023 10:17 , Обновлено: 12.01.2023

В России зафиксировали первый случай заражения вирусом субварианта Омикрона, который называют «Кракеном», сообщили в Роспотребнадзоре. Его обнаружили у мужчины из Пензенской области. А что в Беларуси?

Ученые сообщали, что для нового подварианта коронавируса характерны:

повышение температуры до 38 градусов и выше;

заложенность носа;

сильный насморк;

чихание;

першение или боль в горле;

ломота в конечностях.

«Кракен» отличается от других штаммов дополнительной мутацией, благодаря которой вирус лучше связывается с клетками. Таким образом, он более заразен, чем его предшественники.

«Хуже всего то, что подвариант легко уходит как от поствакцинального, так и от постинфекционного иммунитета, а это значит, что риску заражения подвержены практически все — и привитые люди, и те, кто уже переболел и приобрел иммунитет, и те, кто не болел. и не были вакцинированы», — рассказали польские вирусологи.

Согласно данным, опубликованным 5 января 2023 года, «Кракен» уже присутствует в 29 странах мира. Скорее всего, самое большое «представительство» у него в США.

А что в Беларуси?

Минздрав Беларуси не сообщал о том, что в нашу страну пришел подвариант коронавируса «Кракен».

При этом 11 января глава ведомства Дмитрий Пиневич и вовсе объявил, что «пандемия в стране подошла к концу, но расслабляться нельзя».

Он отметил, что в Беларуси существует проблема респираторных вирусов и гриппа и сообщил, что «текущая эпидситуация в стране сохранится до февраля».