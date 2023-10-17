В Академии наук Беларуси пообещали попозже изобрести вакцину от гриппа, которой нет аналогов в мире. Когда?

Опубликовано: 17.10.2023 13:37 , Обновлено: 17.10.2023

Учёные из Академии наук Беларуси планируют заняться разработкой универсальной вакцины против гриппа, "аналогов которой на рынке нет". Однако произойдёт это не раньше, чем будут завершены работы над классической вакциной от гриппа, заявил директор Института биофизики и клеточной инженерии Национальной академии наук Андрей Гончаров.

О перспективных разработках белорусских учёных директор Института, на базе которого был открыт Центр экспериментальной и прикладной вирусологии, рассказал в интервью порталу sb.by. Относительно вакцины против гриппа, о которой белорусские учёные заговорили ещё в период пандемии COVID-19, Гончаров заявил, что в массовое производство запустить её планируется в 2026 году, а первые прототипы пообещал уже в начале 2024 года.

Антигенный состав белорусской противовирусной вакцины, по словам директора Института биофизики и клеточной инженерии, планируют ежегодно обновлять, а на следующем этапе - перейти к разработке “универсальной вакцины против гриппа”. В её основе, как пояснил специалист, будут “консервативные белки вируса, которые есть почти в любом штамме”. Это, по задумке разработчиков, должно сделать вакцину эффективной в отношении любых вариантов вируса.

“Подобных аналогов на рынке нет, наши ученые подключаются к мировым разработкам”, -отметили журналисты госСМИ.

Андрей Гончаров также пояснил, почему белорусские учёные пошли по пути использования собственных наработок при разработке противовирусной вакцины, а не воспользовались опытом иностранных коллег.

“Да, чтобы их создать, понадобится больше времени, нежели взять готовые. Зато свое у нас останется навсегда. К тому же собственные вакцины, их разработчики и лаборатории — основа национальной биобезопасности”, - заявил руководитель Института биофизики и клеточной инженерии.

Кроме того, как оказалось, при разработке противовирусных препаратов учёные Центра пользуются не классическим методом, как это делают исследователи в большинстве стран мира (когда тестирование разрабатываемых лекарственных составов проводится на большом количестве культур клеток или подопытных животных), а методом компьютерного моделирования. Это делается в том числе для того, чтобы снизить затраты на разработку новых препаратов.

“Мы этот этап проходим с помощью компьютерного моделирования. Из нескольких тысяч препаратов машина выбирает десяток самых эффективных, мы потом тщательно исследуем их”, - объяснила заведующая лабораторией иммунологии и вирусологии Наталья Антоневич.

Напомним, летом этого года разработчики белорусской противовирусной вакцины заявили о подготовке к испытаниям на людях. Тогда выяснилось, что сейчас речь уже не идёт о специфической вакцине, защищающей организм человека именно от вируса COVID-19, а о некой более универсальной вакцине, которая, по словам учёных, “неплохо может работать с гриппом, гепатитом, оспой и рядом еще болезней”.

В Беларуси начали разработку «вакцины от алкоголизма». А что с вакциной от Covid-19?

Тогда гендиректор предприятия «БелВитунифарм» Сергей Большаков заявил, что испытания белорусской вакцины на людях из числа добровольцев начнутся уже в октябре.