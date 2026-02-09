В аэропорту "Минск" предупредили, что пассажиров могут поместить в изолятор

Опубликовано: 09.02.2026 20:40 , Обновлено: 09.02.2026

В Минском национальном аэропорту стартовала система двойной проверки пассажиров, прибывающих в страну. Делают это дистанционно.

Заместитель главного врача Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Наталья Автухова уверяет, что проверка происходит с помощью тепловизоров, которые измеряют температуру пассажиров дважды.

«Сначала видим здесь, а затем, когда поток пассажиров приходит на следующую точку, отслеживаем и на другом тепловизоре. То есть двойной контроль. Загорается зеленый цвет, если все в порядке, а если наблюдается повышение температуры, то - красным», — рассказала она.

Чиновница заверила, что всех людей с температурой 37,5 и выше отведут в медпункт аэропорта для осмотра. Если же возникнут подозрения на какие-либо опасные вирусы, то их поместят в изолятор до постановки диагноза.

Ранее в Министерстве здравоохранения Беларуси сообщили, что следят за информацией о распространении в Индии вируса Нипах. Там рассказали, что в страну заражённые не прилетали.

Что касается появления вируса на территории страны, то в Беларуси для него нет естественных условий для распространения и обитания.

Минздрав оценил риски распространения вируса Нипах в Беларуси – «Избегать тесного контакта»

В свою очередь, заведующий лабораторией биотехнологии Республиканского центра эпидемиологии Павел Семижон рассказал, что вирус больше распространен в Юго-Восточной Азии, Индо-Малазийский регион, страны Африки.