Минздрав оценил риски распространения вируса Нипах в Беларуси – "Избегать тесного контакта"

Опубликовано: 27.01.2026 16:16 , Обновлено: 27.01.2026

В Министерстве здравоохранения Беларуси сообщили, что следят за информацией о распространении в Индии вируса Нипах в результате вспышки. Там рассказали, что в страну заражённые не прилетали.

Что касается появления вируса на территории страны, то для него в Беларуси нет естественных условий для распространения и обитания.

“Учитывая биологические свойства вируса и эндемичный характер заболевания, а также отсутствие в фауне нашей страны природных резервуаров вируса (тропических летучих мышей – крыланов), риск распространения вируса Нипах на территории Республики Беларусь минимален”, – рассказали в Минздраве.

Тем не менее, риски заражения есть для тех белорусов, кто путешествует в регион, где замечена вспышка Нипах, а это, в первую очередь, Индия.

Напомним, что вспышка потенциально смертельного вируса Нипах в индийском штате Западная Бенгалия вызвала обеспокоенность в некоторых частях Азии.

Таиланд начал проверку пассажиров в трех аэропортах, принимающих рейсы из Западной Бенгалии. Непал также начал проверку прибывающих в аэропорт Катманду и другие наземные пограничные пункты с Индией.

По данным ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения), для туристов вирус Нипах является патогеном высокого риска с эпидемическим потенциалом. Сама же болезнь, вызванная этим вирусом, проявляется по-разному: от бессимптомного состояния до быстро развивающихся тяжёлых острых состояний.

Министерство здравоохранения попросило белорусов, летающих в страны Юго-Восточной Азии и Африки, следовать таким рекомендациям:

избегать контакта с больными животными, особенно летучими лисицами и мышами;

избегать тесного физического контакта с людьми, имеющими признаки инфекционных заболеваний;

тщательно мыть руки с мылом и использовать антисептические средства;

мыть фрукты и овощи перед употреблением;

избегать употребления воды из непроверенных источников.

Откуда взялся вирус Нипах и чем опасен

Вирус Нипах (NiV) был впервые обнаружен в 1999 году во время вспышки среди свиноводов и работников скотобоен в Малайзии и Сингапуре. Как оказалось, источником заражения послужили плодоядные летучие лисицы.

Среди самых заметных симптомов инфекции у человека встречаются: лихорадка, головная боль, сонливость, дезориентация и спутанность сознания, которые могут быстро прогрессировать до комы в течение 24–48 часов.

Также часто могут появиться кашель, боль в горле, затруднённое дыхание. В самых тяжёлых случаях развивается атипичная пневмония и острый респираторный дистресс-синдром.

При этом у некоторых выживших после острой фазы были зафиксированы неврологические последствия, такие как стойкие судорожные припадки и изменения личности.