В 9 больницах Беларуси решили запустить Централизованную информационную систему здравоохранения. Что это такое и когда по всей стране?

Опубликовано: 05.09.2024 15:23 , Обновлено: 05.09.2024

Минздрав Беларуси пообещал к концу сентября запустить пилотный проект по внедрению Централизованной информационной системы здравоохранения (ЦИСЗ). На первом этапе в нём примут участие всего девять медицинских учреждений. Узнали, что представляет эта система и когда её планируется внедрить по всей стране.

Как рассказал “Медицинскому вестнику” заведующий сектором программно-информационного обеспечения Минздрава Виктор Сидоренко, апробация ЦИСЗ начнётся с внедрения в медучреждениях интегрированной электронной медкарты, личного кабинета пациента и подсистемы нормативно-справочной информации. Опробовать их в деле смогут как сами врачи, так и пациенты.

В пилотном проекте задействуют следующие больницы и их структурные подразделения:

Смолевичскую центральную районную больницу,

Минскую областную и Минскую областную детскую больницу,

Жабинковскую центральную районную больницу,

Брестскую областную и Брестскую областную детскую больницу,

Шкловскую центральную районную больницу,

Могилевская областную и Могилевскую областную детскую больницу.

В рамках создаваемой централизованной системы больницы смогут оперативно обмениваться информацией с сельскими фельдшерско-акушерскими пунктами, районными и областными подразделениями, а в перспективе - со всеми республиканскими научно-практическими центрами и собственно Министерством здравоохранения. Это может быть полезно не только для уменьшения документооборота, но и в таких экстренных случаях, как ДТП и прочие аварии, когда информация о пациенте (наличии у него хронических заболеваний, аллергии и т.п.) нужна оперативно.

Ещё одной перспективной новацией ЦИСЗ, как планирует Минздрав, станет использование врачами электронной цифровой подписи для оформления больничных листов, выписки электронных рецептов и выдачи других медицинских документов пациентам. Основной этап внедрения ЦИСЗ намечен на 2025 год, однако дорабатывать систему планируется и далее.

Ранее Telegraf.news рассказа, что на днях министр здравоохранения Беларуси Александр Ходжаев во время рабочей поездки по Гомельской области поручил обучить белорусских медиков, в том числе главных врачей, “доброжелательному общению” с пациентами поликлиник.

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