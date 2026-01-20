В 4 районах Минска воздух в морозы стал грязнее в 2,5 раза выше нормы - Белгидромет

Опубликовано: 20.01.2026 13:27 , Обновлено: 20.01.2026

Жители Минска и окрестностей обратили внимание на густую дымку, которая опускается на город в последние дни и становится особенно заметной в сумерках. Кто-то списывает всё на туманы, кто-то убеждён, что это потенциально опасный индустриальный смог. В Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды расставили точки над "i".

В Белгидромете заверили, что накануне, 19 января, когда некоторые минчане в соцетях начали жаловаться на густую дымку, фактов превышения нормативов предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ зафиксировано не было.

[inf]Отметим, что дымка в сильный мороз – нормальное природное явление. Она образуется из-за взвешенных в атмосфере мельчайших кристалликов льда, замерзающих на сильном морозе при повышении влажности и полном штиле. В этом случае пар от более тёплых слоев воды или воздуха конденсируется в крохотные ледяные иголочки, ухудшая видимость, как при слабом тумане - как правило до 1-10 км.[/inf]

А вот утром вторника, 20 января, специалисты, действительно, зафиксировали превышения разовых концентраций по отдельным загрязняющим веществам, причём сразу в четырёх районах столицы:

пр.Независимости, 110а,

ул.Тимирязева, 23,

ул.Радиальная, 50,

микрорайон Уручье.

Там к 10:00концентрации оксида азота превысили максимально допустимые значения в 2,5 раза, передало госагентство БЕЛТА.

[inf]Оксиды азота считаются серьёзными загрязнителями воздуха. Это мощный парниковый газ, который образуется при сжигании топлива, а также во время технологических процессов на промышленных производствах.

Высокая концентрация этого вещества в воздухе может негативно влиять на здоровье людей, вызывая от лёгкого раздражения слизистой, до серьёзных повреждений дыхательных путей. Обострение астмы и бронхита, отёк легких и изменение состава крови - самые тяжёлые и потенциально смертельно опасные последствия отравления оксидами азота для человека.[/inf]

Превышение концентрации этого вещества в воздухе специалисты Белгидромета связали всё с теми же метеорологическими условиями - приземной инверсией, из-за которой в атмосфере образуются задерживающие слои, которые не дают загрязняющим веществам уходить в верхние слои атмосферы. В результате они накапливаются в приземном слое воздуха, ухудшая качество воздуха.

“Крупным промышленным и автотранспортным предприятиям Минска направлены предупреждения о неблагоприятных метеорологических условиях”, - отчитались в Белгидромете, не уточнив, как именно те должны поспособствовать улучшению ситуации в городе.

Меньше гулять и заняться уборкой

В свою очередь в Минском городском центре гигиены и эпидемиологии в связи с ухудшением качество воздуха в столице дали несколько полезных советов, как в таких непростых условиях защитить свой организм и не допустить обострения сердечно-сосудистых, легочных и других хронических заболеваний. Для этого минчанам посоветовали несколько изменить свои привычки:

по возможности не оставаться подолгу на улице, а окна в доме держать закрытыми,

не перенапрягаться физически, поскольку дополнительная физическая нагрузка вынуждает человека дышать чаще и глубже, а значит, в организм будет попадать больше вредных веществ;

по возможности использовать дома и на работе кондиционеры и системы очистки воздуха;

сделать дома влажную уборку, а для дополнительного увлажнения воздуха поставить в комнате емкости с водой (ну или воспользоваться собственно увлажнителем воздуха).

В идеале людям с вредными привычками стоит также отказаться от курения и алкогольных напитков - всё это создаёт дополнительный риск развития острых и хронических заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной систем. А тем, у кого уже есть подобные заболевания специалисты напомнили, что в эти дни из дома лучше не выходить без лекарств от своих хронических недугов.

В случае появления симптомов острого заболевания или просто недомогания (таких, как одышка, кашель или острое першение в горле) специалисты посоветовали обратиться к врачу за консультацией.