Какой вирус приведёт к новой смертельной пандемии на Земле? ВОЗ добавила в список наблюдения 24 кандидата

Опубликовано: 17.08.2024 11:52 , Обновлено: 17.08.2024

Всемирная организация здравоохранения опубликовала новый список вирусов и бактерий, которые потенциально могут спровоцировать очередную пандемию на Земле. В перечень добавили более 20 патогенов, включая вирус Денге, оспу обезьян и некоторые штаммы птичьего гриппа. Ожидается, что благодаря этому учёные смогут предотвратить крупные вспышки многочисленных заболеваний.

С тех пор, как планету охватил Covid-19, свыше 200 учёных более чем из 50 стран мира провели масштабное исследование, в рамках которого изучили 1652 патогена, включая 28 семейств вирусов и группу бактерий. В результате эксперты сформировали и опубликовали список из 30 приоритетных возбудителей, которые представляют наибольший риск для возникновения новой пандемии.

Так, в перечень попали как уже известные болезни (например, жёлтая лихорадка и птичий грипп), так и менее известные — вирус Син Номбре, который передаётся от мышей и оленей к людям и приводит к 30%-ой смертности в США. Несколько бактерий, включая холеру, чуму и сальмонеллу, специалисты ВОЗ включили впервые, передала британская газета The Telegraph.

“Узнав как можно больше о каждом из семейств патогенов, которые с наибольшей вероятностью могут стать причиной следующей пандемии, учёные смогут получить преимущество в создании новых средств медицинской защиты, таких как вакцины и методы лечения. Мы надеемся, что их можно будет быстро адаптировать для борьбы с новым заболеванием”, — подчеркнул специалист ВОЗ, врач Ричард Хэчетт.

Среди бактериальных угроз в списке есть возбудители холеры, чумы, бактериальной дизентерии и сальмонеллёза. Вирусная опасность включает распространение флавивирусов, таких как возбудители Денге и жёлтой лихорадки, а также вирус Зика. Всемирная организация здравоохранения отметила, что эти заболевания передаются через укусы комаров.

Оспа обезьян также вошла в перечень потенциальных угроз после вспышки в 2022 году, что повлияло на многие регионы мира. Инфекция передаётся через контакт с заражённым человеком или употребление мяса больных животных. Особенно опасна оспа обезьян для беременных женщин, детей и людей со слабым иммунитетом. Нужно отметить, что новый список ВОЗ значительно расширился по сравнению с 2018 годом, однако это не означает, что человечество ждёт катастрофа. По словам учёных, они делают всё возможное, чтобы этого избежать.

А что в Беларуси?

В Министерстве здравоохранения Беларуси заявили, что специалисты готовы “к существующей вероятности завоза” обезьяньей оспы в нашу страну с территории других государств, однако пока таких случаев не зарегистрировано. Вместе с тем в Минздраве отметили, что «любая инфекция или вирус может быть выявлен в любой стране мира в связи с интенсивным передвижением людей, ростом связей экономического, культурного и туристического характера».

В ведомстве заверили, что профильные специалисты ещё в 2022 году «разработали набор реагентов», который «позволяет проводить диагностику данного заболевания методом ПЦР в режиме реального времени». А чтобы не допустить завоз и распространение инфекций, на госгранице проводят «санитарно-карантинный контроль лиц, прибывающих из стран, неблагополучных по заболеваниям, в том числе, из числа стран, неблагополучных по оспе обезьян», заявили в ведомстве.

Ранее Telegraf.news писал, что ВОЗ объявила эпидемию оспы обезьян в Африке «чрезвычайной ситуацией», которая представляющей опасность для всего мира. Первый случай обезьяньей оспы уже зарегистрировали и в Европе. О заболевании и симптомах можно почитать по ссылке ниже.

В Европе зафиксировали первый случай заражения обезьяньей оспой. Стоит ли волноваться белорусам?