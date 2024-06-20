Учёные выяснили, какое поколение людей наиболее подвержено раку. Чем это объяснили?

Опубликовано: 20.06.2024 14:33 , Обновлено: 20.06.2024

Американские учёные из Национального института рака США проанализировали данные 3, 8 миллиона больных раком, чтобы выяснить, увеличивается или уменьшается заболеваемость раком от поколения к поколению. Результатами анализа исследователи поделились с изданием ScienceNews.

Выяснилось, что больше всего онкологическим заболеванием подвержено так называемое поколение Х. А именно люди, родившиеся между 1965 и 1980 годами. В частности, исследование выявило большую уязвимость к девяти типам рака у этих людей. В исследовании учёные проанализировали данные 4-х поколений, а это следующие возрастные группы:

Поколение X (родившиеся с 1965 по 1980 год)

Бэби-бумеры (родившиеся с 1946 по 1964 год)

Безмолвное поколение (родившиеся 1928–1945)

Величайшее поколение (родившиеся с 1908 по 1927 год)

«Мы надеялись, что показатели здоровья, ожидаемая продолжительность жизни и уровень заболеваемости раком улучшатся, но всё оказалось наоборот. Анализ миллионов данных показал: люди из поколения X болеют раком чаще, чем поколения их родителей, бабушек и дедушек”, - рассказал автор исследования и специалист по биостатистике Филип Розенберг.

Оказалось, что чаще всего поколение X чаще страдает этими онкологических заболеваний:

рак щитовидной железы

рак почки

рак прямой кишки

рак толстой кишки

лейкемия

Кроме того, у мужчин очень часто возникает рак простаты, а женщины, среди прочего, подвержены раку матки, поджелудочной железы и неходжкинской лимфоме.

Причины роста заболеваемости раком

Почему у поколения X уровень заболеваемости раком выше, чем у поколений до него, бэби-бумеров и так называемого молчаливого поколения? Исследователи предположили, что рост заболеваемости раком связан с ожирением и малоподвижным образом поколения Х, т.к. эти показатели у него на порядок выше, чем у предыдущих поколений.

“Имея избыточный вес и мало занимаясь физическими упражнениями, но проводя много времени сидя, увеличивается риск развития рака”, - написали авторы исследования.

Также учёные обратили внимание на тот факт, что современная медицина документирует всё больше случаев рака. Опухоли, которые обнаруживаются сегодня благодаря современным технологиям и более раннему выявлению, возможно, вообще не обнаруживались в прошлом. Это может означать, что рак со временем становится более распространенным не потому, что им заболевает больше людей, а просто потому, что болезнь выявляется чаще.

А как насчет следующих поколений?

Исследование, проведенное в США, оставило открытым вопрос о том, как будет развиваться заболеваемость раком в поколениях после 1980 года.

«Для миллениалов (1981–1996 гг.) у нас было слишком мало данных, чтобы делать оценки», — пишут авторы.

Они также не сделали никаких заявлений о следующем поколении Z. Тем не менее исследование показывает тревожную тенденцию для следующих поколений. Однако авторы заявили, что «благодаря глобальным инвестициям в исследования рака существуют огромные возможности для снижения будущего бремени рака среди миллениалов».

Что порекомендовали эксперты для снижения заболеваемости?

Исследователи уверены, что имеет смысл переосмыслить свой образ жизни. Так, по оценкам экспертов Немецкого института исследования рака, до 50 процентов всех случаев рака вызваны нездоровым образом жизни. Итак, есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы предотвратить это.

Эксперты по раку со всей Европы создали так называемый Европейский онкологический кодекс. Если вы будете следовать следующим десяти правилам борьбы с раком, вы многократно снизите риски его появления:

Не курите

Избегайте лишнего веса

Ежедневно упражняйтесь Лучше всего вставать с дивана или офисного кресла каждые 30 минут.

Ешьте свежие фрукты и овощи

Избегайте сильно обработанных мясных и колбасных изделий.

Пейте меньше алкоголя.

Защитите себя от солнца с помощью солнцезащитного крема с достаточным SPF.

Избегайте канцерогенных веществ, таких как мелкая пыль.

Сделайте себе и своим детям прививку от гепатита В и ВПЧ.

Особенно для женщин: кормите грудью и будьте осторожны с заместительной гормональной терапией во время менопаузы, поскольку она увеличивает риск рака молочной железы.

Ранее Telegraf.news писал о том, что учёные из Финляндии провели исследование, в результате которого выяснилось, что высокообеспеченные люди больше подвержены онкологическим заболеваниям. Однако менее богатым тоже не стоит радоваться: у них в несколько раз выше риск развития артрита и диабета второго типа.

Учёные из Финляндии заявили, что богатые люди чаще болеют раком. А какие диагнозы ставят бедным?