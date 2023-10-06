Учёные выяснили, что будет если съедать жвачку. Можно ли верить мифу из детства?

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Опубликовано: 06.10.2023 08:38 , Обновлено: 06.10.2023

Учёные в Великобритании занялись одним из самых больших мифов детства. Врачи разобрались, что происходит с организмом, если глотать жевательную резинку. Вот к какому выводу пришли.

Предостережение не глотать жвачку, наверное, слышал каждый в детстве. Многие родители пугали, что жвачка не перевариться и останется в желудке на 7 лет! А утверждение “попа слипнется!” то и дело использовалось как аргумент.

И если в неправильности последнего все убедились ещё в самом раннем возрасте (жвачку-то все равно иногда глотали), то вот на счёт кома в желудке из непереваренных жевательных резинок учёные провели исследования.

Доктор Саймон Трэвис, профессор гастроэнтерологии из Оксфорда (Великобритания), рассказал в эфире CNN о том, что происходит после проглатывания жевательной резинки. Он заверил, что жвачка не держится в желудке долгих 7 лет.

Она проходит через него с той же скоростью, что и другая пища, но не переваривается. Это связано с тем, что он содержит полиизобутилен, который не растворяется желудочными кислотами. Таким образом, камедь достигает кишечника в целости и сохранности . Через некоторое время он выводится из организма вместе с остатками другой пищи, прошедшей через пищеварительную систему. Вот и все.

Может ли проглатывание жвачки нанести вред?

Проглатывание одного небольшого кусочка жевательной резинки не вызовет никаких проблем со здоровьем. Однако опасения родителей не совсем беспочвенны.

Доктор Трэвис отмечает, что проглатывание более трех кусочков жевательной резинки в день считается потенциально вредным. Такое поведение может привести к закупорке пищеварительного тракта.

Если это произойдет, необходимо обратиться к врачу. У детей проглатывание большего количества жевательной резинки за один раз также может вызвать такие последствия. Однако врач подчеркивает, что за свою 30-летнюю медицинскую карьеру он не сталкивался ни с одним подобным инцидентом.

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