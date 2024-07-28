Учёные снова подсчитали, сколько шагов в день должны делать люди. Сколько на этот раз?

Опубликовано: 28.07.2024 17:46 , Обновлено: 28.07.2024

Международная группа учёных проанализировала медицинские данные более 72 тысяч пациентов, ведущих малоподвижный образ жизни. Чтобы свести к минимуму его негативное воздействие на организм, нужно делать около 10 тысяч шагов в день. Вместе с этим эксперты назвали минимум, который должны ежедневно соблюдать все, от мала до велика.

Давно известно, что движение — это жизнь. Учёные сразу из нескольких стран подтвердили, что те, кто практически не встаёт с дивана, могут свести на нет его негативные последствия, если внесут в свой распорядок дня одно небольшое изменение. Доктор Мэтью Ахмади из Сиднейского университета проанализировал данные более 72 тысяч пациентов и пришёл к выводу, что если в день выполнять от 9 до 10 тысяч шагов, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний снизится на 21%, а риск преждевременной смерти — на 39%.

“Минимальный порог, связанный со значительно более низкой смертностью и риском сердечно-сосудистых заболеваний, составляет от 4 до 4,5 тысяч шагов в день”, — обратили внимание авторы исследования.

Какие ещё плюсы у ходьбы?

При подъёме и спуске с горы задействованы практически все мышцы тела: ноги, руки, плечи и спина. Кроме того, быстрая ходьба увеличивает частоту сердечных сокращений и ускоряет сжигание калорий: в зависимости от скорости и маршрута в среднем можно потратить 300-500 ккал. Кроме того, ходьба улучшает кровообращение и благотворно влияет на работу сердца. Организм получает в разы больше кислорода, а в солнечные дни — ещё и необходимый белорусам витамин D, который помогает лучше усваивать кальций.

Сколько шагов нужно, чтобы похудеть?

По мнению учёных, чтобы похудеть, люди с более высоким ИМТ должны проходить больше шагов, чем все остальные. И этот показатель составил не менее 14,5 тысячи шагов в день. Это поможет значительно снизить риск метаболического синдрома и развитие ожирения.

[info_b] Индекс массы тела (ИМТ) – это отношение веса к росту, которое часто используется для определения ожирения, поскольку одинаково для обоих полов и для всех возрастных категорий. Исключение составляют лишь дети и люди, профессионально занимающиеся спортом.[/info_b]

Однако стремление преодолевать такое расстояние каждый день — амбициозная цель. Стоит помнить, что точное количество шагов, необходимых для похудения, может зависеть от вашего возраста, пола, диеты и других факторов. Вывод: главное, не сидеть дома и увеличивать свою активность настолько, насколько это возможно.

Ранее Telegraf.news писал, что у каждого человека есть привычка спать на каком-либо боку. Нередко вопрос о том, на какой стороне сон лучше, порождает целые дискуссии. Есть ли вообще разница? Эксперт по сну и невролог Кристофер Винтер рассказал, как на здоровье человека влияет сон на левой и правой стороне.

А есть разница? Эксперт рассказал, на каком боку лучше спать при храпе, изжоге и беременным