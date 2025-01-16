Учёные призвали "не целовать собак". Вот какими "зоонозными патогенами" можно заразиться

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Опубликовано: 16.01.2025 14:22 , Обновлено: 16.01.2025

Многие владельцы собак не могут удержаться от искушения обнять и расцеловать своего питомца. Однако учёные предупреждают, что такое поведение может стать причиной заражения "зоонозными патогенами", и речь тут не только о гельминтах. Издание Daily Mail рассказало, как часто происходит заражение сальмонеллой от собак. Telegraf.news узнал, как часто болеют сальмонеллёзом в Беларуси.

Учёные из Университета штата Пенсильвания предупредили, что домашние собаки являются «незамеченными распространителями» зоонозных патогенов. Их тревогу вызвали результаты недавнего исследования, которое выявило, что заражение сальмонеллой от собак происходит чаще, чем некоторые могли бы предполагать.

[info_b]Сальмонелла — опасная бактерия, которая может вызвать пищевое отравление. Симптомы инфекции включают диарею, спазмы желудка и рвоту, а в некоторых случаях она может привести к летальному исходу. Опасность сальмонеллы в том, что она устойчива к антибиотикам и особенно тяжело поддаётся лечению в случае поражения детей и пожилых. В 2023 году в Беларуси только за первое полугодие было зарегистрировано 1120 случаев заражения сальмонеллёзом.[/info_b]

Поражение бактерией чаще всего происходит путём употребления заражённой пищи или напитков, особенно птицы. Однако многие люди не знают, что заразиться бактериями можно и от домашних животных. Переносчиками сальмонеллы могут быть собаки, кошки и грызуны.

“В случае с сальмонеллой мы думаем о роли сельского хозяйства и путях передачи — мы думаем о яйцах, мы думаем о говядине. Но дело в том, что мы не позволяем коровам спать в наших постелях или лизать нам лицо, а вот собакам мы это позволяем. У нас очень тесная связь с домашними животными в целом, и у нас очень тесная связь с собаками», - пояснила причины беспокойства соавтор исследования София Кенни изданию Daily Mail.

Команда учёных решила узнать, какова вероятность передачи сальмонеллы человеку через домашних собак. Используя сеть ветеринарных лабораторных исследований и реагирования Управления по контролю за продуктами и лекарствами США, они сначала идентифицировали все штаммы сальмонеллы, выделенные от домашних собак в период с мая 2017 года по март 2023 года.

Затем они сопоставили время и место возникновения этих 87 случаев со штаммами, выделенными у людей. В ходе анализа было выявлено 77 предполагаемых случаев зооноза (то есть случаев, когда бактерии перешли от домашней собаки к человеку), включающих 164 штамма.

На основании полученных результатов исследователи призвали владельцев собак избегать поцелуев со своими питомцами и регулярно мыть руки после контакта.

«Простые правила гигиены, такие как мытьё рук, необходимы для защиты как наших пушистых друзей, так и нас самих. Наши собаки — это члены семьи, но даже самый здоровый щенок может быть носителем сальмонеллы», — заявила соавтор исследования Нкучия Миканата.

Ранее Telegraf.news писал о том, учёные из Великобритании выяснили, что собаки эмоционально связаны со своими хозяевами и могут разделять чувство стресса своих владельцев. Результатами нового исследования, опубликованном в ScienceDirect, поделился Telegraf.news.

Учёные выяснили, как собаки могут «заразиться» стрессом от хозяев