Учёные выяснили, как собаки могут «заразиться» стрессом от хозяев

Опубликовано: 09.01.2025 09:02 , Обновлено: 09.01.2025

Учёные из Великобритании выяснили, что собаки эмоционально связаны со своими хозяевами и могут разделять чувство стресса своих владельцев. Результатами нового исследования, опубликованном в ScienceDirect, поделился Telegraf.news.

Несколькими годами ранее исследователи из Франции показали, что поведение владельца собаки у ветеринара влияет на уровень стресса у питомца. В ходе экспериментов выяснилось, что, например, ругань хозяина повышает тревожность собаки во время ветеринарного осмотра.

Учёные из Университета Квинс в Белфасте (Великобритания) решили пойти дальше и узнать, как стресс владельца влияет на питомца в контролируемой среде.

В эксперименте участвовали 28 собак вместе с хозяевами. И те и другие носили мониторы сердечного ритма на протяжении всего исследования, чтобы учёные могли отслеживать и записывать их сердечный ритм и вариабельность сердечного ритма для измерения уровня стресса.

В ходе эксперимента владельцев собак подвергали стрессовому или снимающему стресс вмешательству и отслеживали эффект, который оно оказывало на них и их собак. Стрессовое вмешательство состояло из цифрового стресс-теста, который требовал от владельцев выполнения устного арифметического задания. Снимающее стресс вмешательство представляло собой пятиминутное видео с медитацией на основе дыхания.

Выяснилось, что изменения частоты сердечных сокращений хозяев собак до и во время эксперимента могут предсказать изменения частоты сердечных сокращений их питомцев. Если сердечный ритм владельца увеличивался или уменьшался во время эксперимента, то у собак наблюдались соответствующие изменения количества сердечных сокращений.

Это наглядно показало, что собаки способны распознавать стресс у своих хозяев, что может влиять на их собственный уровень стресса через процесс «эмоционального заражения». Это явление, при котором люди и животные могут «подхватывать» или имитировать эмоции и поведение окружающих, как осознанно, так и неосознанно.

Также это может указывать на то, что собаки ориентируются на своих хозяев, чтобы оценить реакцию на новую среду. Хозяев попросили не взаимодействовать с собаками во время эксперимента, поэтому любая оценка стресса владельца проводилась питомцами без прямого общения.

По мнению учёных, эти открытия и знания следует применять в первую очередь при посещении ветеринара. Если ветеринары будут способствовать тому, чтобы владельцы собак чувствовали себя спокойнее во время визита в клинику, это может помочь и их питомцам.

«Собаки — восприимчивые животные, на которых влияет мир и люди вокруг них. Людям, ухаживающим за собаками или работающим с ними, следует помнить, что их собственный стресс может влиять на состояние их собак», — резюмировали учёные изданию The Conversation.

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