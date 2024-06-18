Учёные открыли фрукт, который улучшает настроение. Но есть нюанс

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Опубликовано: 18.06.2024 11:52 , Обновлено: 18.06.2024

Общеизвестно, что фрукты являются источником ценных витаминов. Однако оказывается, что некоторые из них могут оказывать положительное влияние и на психическое здоровье. Учёные из Новой Зеландии выяснили, употребление какого фрукта заметно улучшает настроение уже через 4 дня употребления. Тем не менее диетологи отмечают, что не стоит рассчитывать только на один фрукт в вопросе психологического здоровья. Кроме того, есть нюанс, на который стоит обратить внимание в этом исследовании.

Еда и психологическое состояние тесно взаимосвязано. Например, регулярное употребление нездоровой пищи может спровоцировать вспышки гнева. Ученые из Университета Отаго в Новой Зеландии решили изучить влияние киви на психику – и были поражены эффектом .

Исследования показало, что употребление двух желтых киви в день улучшило настроение участников эксперимента. Учёные связали этот эффект с высоким содержанием витамина С (116 мг на 100 г фруктов), однако решили исключить плацебо, и сравнили с результатами людей не употребляющих ничего с эти витамином.

Таким образом, последнее исследование включило три группы :

группа 1 съедала два киви в день,

группа 2 принимала добавку витамина С (250 мг) каждый день,

группа 3 получала плацебо, не содержащее витамина С.

Исследование проводилось в течение восьми недель, чтобы исследователи могли определить время, в которое наступил эффект. В нём приняли участие 155 человек в возрасте от 18 до 35 лет. У всех был низкий уровень витамина С в крови.

Людей обследовали с двухнедельным интервалом. Чтобы проверить уровень витамина С, ученые взяли образец крови натощак и измерили жизненный тонус, настроение и самочувствие.

Через день участники самостоятельно фиксировали свое настроение, самочувствие, количество и качество сна и уровень физической активности с помощью опроса на смартфоне.

Результаты исследования показали, что употребление киви привело к улучшению настроения и жизненного тонуса всего за четыре дня. Наибольший эффект ученые наблюдали через 14-16 дней. Добавка витамина С немного улучшила настроение к 12-му дню, но эффект не был статистически значимым по сравнению с группой плацебо.

Авторы исследования подозревают, что другие питательные вещества, содержащиеся в киви, также способствуют улучшению психического здоровья. К ним относятся клетчатка , фолиевая кислота и калий .

Ученые обнаружили, что киви также может способствовать улучшению настроения у населения с хорошим психическим здоровьем . В будущем исследователи должны сосредоточиться на витамине С как на механизме, который может способствовать улучшению настроения посредством употребления фруктов.

Есть одно «но»

Врачи-диетологи, однако, предупреждают, что один фрукт не может быть решением психологических проблем. В частности, они напомнили, что результаты нового исследования могут быть продиктованы маркетингом, т.к. частично исследование финансировал один из крупнейших продавцов киви в мире Zespri International.

Кроме того, стоит учитывать, что киви — не единственный фрукт, содержащий значительное количество витамина С. Так, например, брокколи и перец также являются отличными его источниками. Но стоит отметить, что содержание витамина С в желтых киви действительно во много раз выше, чем, например, в плодах шиповника.

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