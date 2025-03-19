Учёные нашли способ уменьшить боль без таблеток. Для этого даже не нужно вставать с кровати

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Опубликовано: 19.03.2025 14:06 , Обновлено: 19.03.2025

Наверняка каждый человек, глядя на водную гладь реки или красивый лесной пейзаж ощущал как тревоги улетучиваются и на душе становится спокойнее. Однако, как оказалось, подобный целительный эффект природа может оказывать не только на психологическое состояние, но и на физическое состояние. Журналистка Telegraf.news изучила результаты нового исследования из журнала Nature Communications.

О том, что возможность соприкоснуться с природой оказывает положительное влияние на здоровье больных или выздоравливающих людей, было известно и ранее. Так, например, одно из исследований 1984 года выявило, что пациенты в больницах выздоравливали быстрее, когда видели из окон палат зелень, а не кирпичные стены.

Однако причина этого так и не была полностью изучена, и учёные заподозрили в феномене эффект плацебо.

На этот раз группа исследователей в рамках проекта научного журнала Nature Communications решила понять, как природа влияет на самочувствие человека основательнее, и изучила визуализацию активности мозга 49 добровольцев.

В ходе эксперимента исследователи воздействовали электрическим током на левую руку добровольцев и изучали активность их мозга в ответ на просмотр различных сцен в разных условиях.

Сперва пациентам показывали пейзаж озера с фоновыми звуками дуновения ветра, шелестом листьев и пением птиц.

Затем им показали сцену города со зданиями, переулками и типичными для города звуками вроде автомобильного гула и сирен.

Наконец, им показали оживленный офис, заполненный офисным оборудованием.

Основываясь только на сообщениях добровольцев, исследователи обнаружили, что те, кому показывали природу, ощущали боль менее явно. Но это не было эффектом плацебо. Оказалось, что их мозг демонстрировал схожие признаки.

По данным нейровизуализации, части мозга, которые отвечают за восприятие боли (таламус, вторичная соматосенсорная кора и задняя островковая доля), показали снижение активности, когда пациентам показывали именно природу.

Как этот феномен объяснили исследователи?

Созерцание природы способно уменьшить физическую боль, выяснили учёные. Фото: Martin Meissner

По мнению учёных, такая реакция мозга вероятнее всего связана с “теорией восстановления внимания”.

Согласно этой теории, отвлечение внимания на что-либо (или переключение внимания на что-либо другое) также может отвлечь внимание от боли.

Так, например, некоторые врачи практикуют показ вирусных роликов детям, прежде чем сделать им уколы. Это как раз действие отвлечённого внимания.

Однако ответа на вопрос, почему именно природа способствует облегчению боли, тогда как изображения других сред не столь успешны в этом отношении, у учёных пока нет.

“Эти результаты показывают, что воздействие виртуальной природы обеспечивает подлинные анальгетические эффекты. Таким образом, природа может быть использована для дополнения нефармакологического лечения боли”, - рассказали исследователи.

По их мнению, то, что снижение физической боли может быть достигнуто с помощью легкого в управлении воздействия виртуальной природы может быть очень полезно во врачебной практике. Исследователи также заявили о необходимости более детального изучения всех механизмов воздействия природы на разум и мозг человека.

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