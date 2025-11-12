Учёные нашли неожиданный побочный эффект вакцины от коронавируса

Опубликовано: 12.11.2025 15:31 , Обновлено: 12.11.2025

Американские учёные нашли неожиданный побочный эффект вакцины от вируса COVID-19. Многообещающие результаты нового исследования были недавно представлены на ежегодной научной конференции Американского колледжа аллергии, астмы и иммунологии (ACAAI) - 2025 в Орландо.

Как показало исследование американских учёных, вакцинация от коронавируса благоприятно сказывается на состоянии здоровья детей с атопическим дерматитом, также известным как экзема. Привитые от COVID-19 дети, имевшие в анамнезе данные заболевания, реже подхватывают и другие инфекции и в меньшей степени подвержены аллергиям, чем дети, которым не делали прививку от COVID-19.

Атопический дерматит — это хроническое иммуноопосредованное заболевание кожи, которое нередко предшествует развитию других заболеваний, таких как астма или аллергический ринит. Дети с атопическим дерматитом также подвержены повышенному риску различных инфекций, включая кожные и респираторные инефекции. Исследование, проведенное американскими учеными, показывает, что вакцина от COVID-19 может не только защитить от коронавируса, но и снизить риск развития этих дополнительных проблем со здоровьем у привитых детей.

В самом исследовании приняли участие более 11,5 тыс. детей с атопическим дерматитом в возрасте до 17 лет. Половина из них была вакцинирована от COVID-19, а половина — нет. Группа исследователей во главе с Тристаном Нгуеном сравнили результаты лечения в обеих группах, исключив детей с ранее перенесенной коронавирусной инфекцией или тяжелыми сопутствующими заболеваниями.

Результаты, по словам авторов исследования, получились весьма обнадёживающие. У вакцинированных детей наблюдалось меньше таких сторонних инфекций, как отит, пневмония, бронхит, кожные инфекции и инфекции верхних дыхательных путей. Более того, риск развития аллергических заболеваний, таких как астма, аллергический ринит, контактный дерматит и пищевая анафилаксия, в этой группе также был значительно ниже, чем у непривитых детей.

Один из ключевых выводов исследования заключается в том, что вакцинация может отсрочить развитие некоторых заболеваний, таких как аллергический ринит и вирусные инфекции.

“Результаты нашего исследования показывают, что вакцинация против COVID-19 может снизить риск прогрессирования атопических заболеваний, таких как астма, у детей с атопическим дерматитом”, — резюмировал доктор Чжибо Ян, руководитель проекта. Он особо подчеркнул, что вакцинация от коронавируса позволяет значительно улучшить качество жизни детей с атопическим дерматитом.

Эти результаты ещё раз подтверждают важность вакцинации от COVID-19, особенно для детей с хроническими аллергическими заболеваниями. Она не только защищает от коронавируса, но и обеспечивает иммунной системе ребёнка дополнительную поддержку в борьбе с другими инфекциями и аллергиями.

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